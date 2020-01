Kierowca tesli przekroczył pod Lublinem prędkość o 100 km/h. Spieszył się z rodziną do kina [WIDEO]

Tesla to producent, który przez 10 lat istnienia dokonał niemal niemożliwego. Kapitalizacja spółki jest wyższa, niż największych amerykańskich producentów aut spalinowych, a do oferty wchodzić będą nowe modele, w tym zapowiadający się na hit Model Y, czyli mały SUV.

Elon Musk nie boi się przy tym szokować. Tesla Cybertruck, pierwszy elektryczny pick-up producenta, wygląda jakby pochodził z innej planety. I tak po części jest, gdyż powstała z myślą o użytkowaniu na Marsie.

Tesle dały się poznać z dwóch stron: oferują duży zasięg oraz osiągi, którymi mogą rywalizować nawet z supersamochodami. Na korzystaniu z tych ostatnich właściciela Modelu S przyłapali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Kierowca tłumaczył, że spieszyło mu się z rodziną do kina.

Elektrycznego pirata drogowego namierzył patrol drogówki.

"

W miniony weekend funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, na drodze W-747, zatrzymali elektryczną teslę. Kierujący pojazdem w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h, pędził aż 171 km/h. Jak tłumaczył policjantom, spieszył się z rodziną do kina. Sprawa 46-letniego mieszkańca powiatu opolskiego trafiła do sądu. "