Mamy nowe święto państwowe. Będzie wolne od pracy?

W poczet polskich świąt państwowych wstąpiła właśnie nowa data – 19 lutego. Dzień Nauki Polskiej ma podkreślać polski wkład w rozwój całego świata i inspirować nowe pokolenia do pójście w ślady naukowców, którzy ruszali z posad bryłę świata.

Ustawa podpisana przez Andrzeja Dudę weszła w życie z dniem jej ogłoszenia, a więc 4 lutego 2020. Oznacza to, że pierwsza odsłona nowego święta odbędzie się dwa tygodnie później, a Polacy zyskali oficjalny dzień na odczuwanie dumy z dorobku naszych naukowców.

W preambule aktu ustanawiającego Dzień Nauki Polskiej Ustawodawca wyjaśnił, co było powodem wprowadzenia święta państwowego.

" Uznając dokonania polskich naukowców, ich dążenie do poznania prawdy i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom oraz dostrzegając fundamentalną rolę nauki w tworzeniu cywilizacji. "

Dzień Nauki Polskiej. Nowe święto państwowe 19 lutego

Data Dnia Nauki Polskiej nie została wybrana przypadkowo. To rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, którego obserwacje i wnioski doprowadziły w nauce do zmian nazywanych wprost „przewrotem kopernikańskim”.

Doprowadziła do niego publikacja dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, w którym Kopernik postulował, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie na odwrót, jak głosił ówczesny naukowo-religijny konsensus. Polski naukowiec co prawda założył, że ruch planet odbywa się po okręgu, podczas gdy tak naprawdę orbity mają kształt elips, wstrząs światopoglądowy wywołany jego odkryciem odczuwamy jednak do dziś, gdyż ukształtował naukę, jaką znamy.

" Dzień Nauki Polskiej jest wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa. Święto ma być wyrazem najwyższego szacunku dla dokonań polskich naukowców czasów minionych i współczesnych oraz stanowić inspirację dla młodzieży do pójścia w ich ślady. "

Najsłynniejszym polskim naukowcem czasów nowożytnych jest Maria Skłodowska-Curie, laureatka dwóch nagród Nobla: jednej z fizyki, drugiej z chemii. To dzięki niej jeden z radioaktywnych pierwiastków został nazwany Polonem.

Kopernikiem naszych czasów nazywa się czasem Aleksandra Wolszczana, odkrywcy pierwszej planety poza naszym układem słonecznym. Warto także wspomnieć Andrzeja Trautmana, który udowodnił teoretycznie istnienie fal grawitacyjnych (wątpił w nie Albert Einstein), odkrytych przez obserwatorium LIGO. Obaj naukowcy otarli się o nagrodę Nobla.

