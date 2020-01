„Milionerzy”: Pytanie o anielskie ruchańce. Znalibyście odpowiedź?

"Milionerzy" to niezwykle popularny teleturniej, w którym należy prawidłowo odpowiedzieć na dwanaście pytań, by wygrać główną nagrodę - milion złotych.

Pytania są z różnych dziedzin i często nawiązują do bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie, kontrowersyjnych postaci, bohaterów kultury masowej. Uczestnicy programu w trakcie gry mogą skorzystać z trzech kół ratunkowych - pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności.

Milionerzy: Jak brzmiało pytanie za 75 tysięcy złotych?

Ostatni odcinek wyemitowany 27 stycznia 2020 roku zapewnił widzom wiele emocji, a dla gracza stanowił prawdziwy sprawdzian z opanowania i zachowania zimnej krwi.

Wojciech Lipiński z Krosna radził sobie doskonale z kolejno zadawanymi pytaniami. Uczestnik wiedział, czym jest "szpagat skakany" i czy Papuasi są Indianami. Nie zawahał się również, gdy zapytano go ile ramion ma menora.

Problem pojawił się jednak przy pytaniu numer siedem, za 75 tysięcy złotych.

Gracz z Krosna sprawnie odpowiedział na pierwszych sześć pytań zadanych w teleturnieju Milionerzy. Jednak przy pytaniu numer siedem musiał skorzystać ze wszystkich trzech kół ratunkowych.

Znane na Warmii anielskie ruchańce to:

A: wiejskie potańcówki

B: ludowe skrzypce

C: buduarowe zabawy

D: drożdżowe racuchy

Milionerzy: Czym są anielskie ruchańce?

Po wykorzystaniu wszystkich kół ratunkowych Wojciech wybrał odpowiedź D - drożdżowe racuchy. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę.

Anielskie ruchańce bowiem, to niezwykły drożdżowy deser, który został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Przepis na ten smakołyk pochodzi z gminy Pasłęk w Aniołowie na Warmii, czym tłumaczy się nietypową nazwę.

Jeśli chcielibyście przygotować go samodzielnie, polecamy Wam sprawdzony przepis.

Niestety Wojtek nie wygrał upragnionego miliona złotych. Zatrzymał się na pytaniu: "Który z pisarzy zmarł w swoim mieszkaniu na Zamku Królewskim w Warszawie?".

Uczestnik zrezygnował z gry i jak się okazało, dobrze zrobił, gdyż ostatecznie obstawiał złą odpowiedź.

