Nowy test wykrywający kokainę. Wystarczy odcisk palca

Nauki nie da się oszukać. Badacze opracowali nowy, błyskawiczny test wykrywający zażywanie kokainy nawet przez 48 godzin od kontaktu z zakazaną substancją.

Nie trzeba przy tym prowadzić żadnych inwazyjnych badań ani pobierać krwi, próbek uryny czy włosów. Wystarczy, że badany przyłoży palec do czytnika.

Odcisk palca pozostawiony na specjalnym papierze w przypadku zażywania narkotyku zawiera śladowe ilości benzoiloekgoniny, benzoesanowego metabolitu kokainy. Jego wykrycie możliwe jest dzięki skanowaniu przy użyciu techniki spektrometrii masowej.

Kokaina wykrywana po skanie odcisku palca. Nowa broń na narkomanów

Pierwsze badania wykazały, że skuteczność testu wynosi około 95%. Przebadano dokładnie 86 osób, które zażywały kokainę w kontrolowanych warunkach, godząc się na takie poświęcenie dla rozwoju nauki.

Jak się okazało, benzoiloekgonina wykrywana jest nawet do 48 godzin po kontakcie badanej osoby z kokainą. Test jest szybki i znacznie wygodniejszy, niż stosowane do tej pory, co otwiera przed nim szansę na masowe wykorzystanie przez służby.

Komercyjna wersja testu wykrywającego zażywanie kokainy przez badanie odcisku palca jest już dostępna. Badanie można przeprowadzić praktycznie wszędzie i trwa ono raptem kilka minut. Czekanie na wyniki z laboratoriów analizujących krew mogło trwać nawet kilka dni.

Naukowcy podkreślają, że benzoiloekgonina jest wykrywana nawet po tym, jak badani przed testem dokładnie wymyją ręce.

