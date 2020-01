Od początku roku policjanci sprawdzają stan licznika. Rekordzista cofnął go o 600 000 kilometrów

Przez długi czas niemal każdy sprzedawany w Polsce samochód używany legitymował się przebiegiem wynoszącym około 160 000. Dla wtajemniczonych był to znal, że przy liczniku manipulowano, żeby zwiększyć wartość auta.

Proceder stał się tak uciążliwy, że w życie weszło w końcu prawo karzące za manipulacje przy liczniku aut. Za zmniejszenie rzeczywistego przebiegu można otrzymać karę wynoszącą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja sprawdza zgodność wskazań licznika w kontrolowanych samochodach z danymi wprowadzonymi przez diagnostów podczas wykonywania badań technicznych zaledwie od kilkunastu dni, a już ujawniono przekręty na niebywałą skalę.

Policja poinformowała o zatrzymaniu samochodu, w którym doszło do rekordowej (jak do tej pory) korekty licznika.

"

12 stycznia br. około godziny 7.40 na ul. Poznańskiej w Łowiczu policjanci z łowickiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy marki Scania. Funkcjonariusze sprawdzili pojazd, a działając w ramach nowych uprawnień, skontrolowali także aktualny stan drogomierza. Podczas sprawdzania stanu licznika pojazdu okazało się, że istnieje ogromna rozbieżność co do stanu faktycznego przebytych kilometrów przez ciężarówkę. Wartość stanu licznika nie zgadzała się z wpisem, który widniał w zaświadczeniu o badaniu technicznym pojazdu o ponad 600 tysięcy kilometrów. W związku z tym policjanci zabezpieczyli pojazd. Śledczy obecnie wyjaśniają, jak doszło do takiej rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny. "