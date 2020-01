Pies, który jeździł koleją, trafił do domu. Zgubił się w Sylwestra

Pies podróżujący samodzielnie w przedziale pociągu nie stanowi częstego widoku. Owczarek niemiecki został odnaleziony przez kolejarzy 31 grudnia 2019 w składzie zmierzających do Częstochowy.

Zwierzęciu tak bardzo podobały się luksusy przedziału, że mimo kilku prób nie udało się go z niego wyprowadzić. Konduktorzy chcieli wysadzić go na stacji i zwolnić miejsce dla ludzkich podróżnych, jako że owczarek zazdrośnie strzegł swego miejsca i „sprawiał problemy”.

Owczarka udało się obłaskawić jednemu z jadących pociągiem, który zabrał go do siebie do domu i rozpoczął akcję poszukiwania właścicieli psa. Historia skończyła się szczęśliwe i Mercedes wypoczywa już w swoim domu w Rudzie Śląskiej.

Zlokalizowanie właścicieli zwierzęcia było możliwe dzięki akcji na Facebooku. W serwisie społecznościowym opublikowano zdjęcia psa, a na YouTube’a trafił nawet film prezentujący owczarka.

Informacje o szczęśliwym zakończeniu akcji znalazły się we wpisie, w którym ogłoszono poszukiwania właścicieli psa.

O zakończeniu poszukiwań poinformowały także Koleje Śląskie.

Nie podano, jak doszło do pozostawienia owczarka samego w pociągu.

