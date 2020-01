Policja poluje na jeżdżących lewym pasem. Grad mandatów

W Polsce przybywa dróg szybkiego ruchu, oferujących kilka pasów do jazdy. Prowokuje to kierowców do sprawdzania, jak bardzo ich samochód jest w stanie przekroczyć obowiązujący w danym miejscu limit prędkości.

To nie piratami drogowymi zajmowała się jednak policja w ramach akcji „Trzymaj się prawego pasa”. Funkcjonariusze sprawdzali, jak kierowcy stosują się do podstawowej zasady: jazdy po prawej stronie drogi.

Jak się okazało, spora część kierowców zapomina o zasadach ruchu prawostronnego w chwili wjechania na trasę szybkiego ruchu. W ciągu 2 dni śląska policja nałożyła 51 mandatów na kierowców, którzy zawłaszczali dla siebie lewy pas na autostradzie A2.

„Trzymaj się prawego pasa”. Mandaty za jazdę lewym pasem

Podsumowanie akcji „Trzymaj się prawego pasa” daje do myślenia:

" W trakcie trwania akcji drogówka odnotowała 79 naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym, z czego aż 25 dotyczyło kierujących, którzy zapomnieli o obowiązku prawostronnego ruchu pojazdów i poruszali się lewym pasem jezdni pomimo tego, że prawy pas ruchu był wolny. Policjanci nałożyli 51 mandatów karnych. Wobec 29 kierujących zastosowali pouczenie. Ponadto w trakcie realizacji działań funkcjonariusze ujawnili 1 kierującego nieposiadającego uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym oraz 1 osobę poszukiwaną. "

Policja opublikowała nagrania, na których demonstruje zachowania kilku ukaranych mandatem kierowców.

Celem akcji było promowanie jazdy zgodnie z przepisami i poprawianie płynności ruchu. Za bezzasadną jazdę lewym pasem funkcjonariusze wystawiają mandat w wysokości 100 zł.

