Policja zatrzymała podejrzanych o odcięcie głowy żubrowi

Ta informacja wstrząsnęła nie tyko miłośnikami przyrody. 19 listopada 2019 roku w miejscowości Dąbrówno w powiecie słupskim dokonano szokującego odkrycia: znaleziono ciało żubra, któremu odcięto głowę.

Jak informuje policja, za odnalezienie sprawców zabrano się ze szczególną skrupulatnością.

Za porzucenie psa lub kota grozi do 5 lat więzienia

Śledztwo przyniosło rezultaty, gdyż pomorska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonanie makabrycznego przestępstwa.

Śledztwo doprowadziło policję na trop dwóch mężczyzn. Zapowiedziano, że zostaną im postawione poważne zarzuty.

"

Intensywna praca funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania 21-letniego mieszkańca powiatu słupskiego i 29-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego. Mężczyźni dzisiaj zostaną doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Lęborku, gdzie prawdopodobnie usłyszą zarzuty z art. 181.§ 2 kk i z art. 263 kk, w którym mowa o nielegalnym posiadaniu broni. Sprawcom grozi kara do 8 lat więzienia. "