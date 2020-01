Polscy kierowcy stworzyli wzorowy korytarz życia. Strażacy nie mogą się nachwalić [WIDEO]

Od 6 grudnia 2019 roku kierowcy w Polsce zobligowani są prawnie do tworzenia korytarza życia, czyli sprawnego przepuszczania pojazdów uprzywilejowanych jadących z interwencją. Wygląda na to, że praktyka czyni mistrza: strażacy z Niewachlowa pokazali wzorowe stosowanie się do przepisów na trasie S7.