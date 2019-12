Polska Greta Thunberg. 18-latka z Katowic wygarnęła politykom podczas COP25 w Madrycie

Naukowcy ostrzegają przed zmianami klimatycznymi od dziesięcioleci. Gazy cieplarniane emitowane przez naszą cywilizację do atmosfery zaburzają równowagę termiczną całej planety, doprowadzając do zakwaszania oceanów i wzrostu temperatury atmosfery.

Dekady zaniedbań i ignorowania problemu doprowadziły do sytuacji, w której trzeba działać natychmiast, albo na sporej części Ziemi będą panować warunki śmiertelne dla ludzi.

Mimo powagi sprawy, politycy w dalszym ciągu reagują opieszale i nie dążą do realizacji postanowień o redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50% do roku 2030 i do zera w 2050. W rezultacie młodzi ludzie, którym przyjdzie żyć na zdewastowanej przez zmiany klimatyczne planecie, wyszli na ulice i rozpoczęli strajk. Jego twarzą została Szwedka Greta Thunberg, która przez magazyn Times została w związku z tym obwołana człowiekiem roku.

Greta nie działa jednak sama. Podczas szczytu klimatycznego COP25 w Madrycie prawdziwą furorę swoim przemówieniem zrobiła 18-letnia Polka, Zuzanna Borowska.

Zuzanna Borowska, czyli polska Greta Thunberg. Kim jest aktywistka walcząca z ociepleniem klimatu?

Zuzanna Borowska zyskała miano polskiej Grety Thunberg po wyjątkowo ostrej reakcji na brak wiążących porozumień podczas szczytu klimatycznego COP25 w Madrycie. W przemówieniu stwierdziła, że politycy stali się zdrajcami ludzkości.

" Czy chcecie zostać zapamiętani jako ci, którzy mogli podjąć działanie, ale wybrali inaczej? Jako ci, którzy zdradzili młode pokolenie, ludność rdzenną i społeczności desperacko walczące o przetrwanie? COP zawiódł ludzi i planetę. Ale my powstaniemy, walczymy i zwyciężymy. "

Zuzanna Borowska w wypowiedzi dla Radia ZET stwierdziła, że jej ostre słowa były jak najbardziej uzasadnione.

" To nie jest problem, który będzie się dział za kilkadziesiąt lat, on się dzieje już teraz. Bardzo mnie smuci, że tak wiele osób nadal tego nie zauważa. To ważne, żeby podnosić świadomość, przypomnieć wszystkim, że to właśnie o naszą przyszłość walczymy. "

Zuzanna Borowska uczy się w III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Jest działaczką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i organizatorką pierwszej Lokalnej Konferencji Młodych dotyczącej zmian klimatu w Polsce (Local Conference of Youth Poland).

Zobacz także: „No i Ch*j” - polscy naukowcy podsumowali rządową strategię walki ze zmianami klimatycznymi