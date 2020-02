Powiedział w samolocie, że ma koronawirusa, żeby nagrać viralowe wideo na YouTube'a. Takiej reakcji się nie spodziewał [WIDEO]

Koronawirus 2019-nCov nie schodzi z ust ludzi na całym świecie. Groźba światowej pandemii sprawia, że informacje o rozwoju sytuacji i nowych zarażeniach śledzone są z wytężoną uwagą.

Odkryli to instagramerzy, który do swoich zdjęć pokazujących „styl życia” zaczęli dodawać hasztag #coronavirus. Wszystko po to, żeby zwiększyć swoje zasięgi i wyświetlić się jak największej liczbie osób zaniepokojonych groźbą pandemii.

Szansę na zyskanie sławy i chwały zwietrzył w koronawirusie także youtuber i muzyk. Przygotowany przez niego plan nakręcenia viralowego wideo na pokładzie samolotu spalił jednak na panewce, gdy okazało się, że został potraktowany przez personel pokładowy nadzwyczaj serio.

Youtuber zażartował w samolocie że ma koronawirusa i chciał nagrać reakcje pasażerów

James Potok, znany pod pseudonimem artystycznym POTOK Philipe, postanowił zdobyć przepustkę do sławy podczas lotu na trasie Toronto—Montego Bay.

Siedzący z tyłu samolotu youtuber powiedział głośno, że był na chińskiej wyciecze i coś mu najwyraźniej zaszkodziło. Spodziewał się paniki i „śmiesznych” reakcji, które będzie mógł wykorzystać na nagraniu, spotkał się z zimnym profesjonalizmem personelu.

Potok został natychmiast stanowczo poproszony o założenie maseczki na twarz oraz rękawiczek – koronawirus 2019-nCov roznoszony jest podczas bezpośrednich kontaktów z zarażonym, zainfekować można się na przykład, gdy wydychane powietrze zawierające wirusa zetknie się z oczami.

Youtuber został przeniesiony na bardziej odosobnione miejsce, a piloci poinformowali, że zawracają samolot do Toronto. Od lądowania na Jamajce rejs dzieliło 30 minut.

Potok starał się wytłumaczyć, że tylko żartował, usłyszał jednak, że jest już za późno i personel musi postępować zgodnie ze stworzoną na wypadek podejrzenia koronawirusa instrukcją. Niedoszły internetowy celebryta oficjalnie bije się w piersi i przeprosił wszystkich pasażerów, którzy przez jego wybryk nie dotarli na czas na miejsce przeznaczenie. „Żart” uniemożliwił między innymi dotarcie na ślub.

Youtuber wytłumaczył, że przygotowany przez niego żart miał polegać na grze słów. Zamiast „Wuhan”, miasta w którym odkryto koronawirusa, wymienił podobnie brzmiącą nazwę chińskiej restauracji, a złe samopoczucie miało oznaczać mdłości po skonsumowanym tam posiłku.

W ramach przeprosin Potok stwierdził, że przyjmie konsekwencje swojego czynu jak mężczyzna. Mężczyzna chwilę po lądowaniu w Toronto został przebadany przez lekarzy, a następnie aresztowany przez policję. Grozi mu kara więzienia za spowodowanie zagrożenia komunikacyjnego oraz perspektywa gigantycznego odszkodowania dla linii lotniczych oraz pasażerów lotu, który zakłócił.

