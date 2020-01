Przekręt na milion kilometrów. Nowy rekord w fałszowaniu stanu licznika

W świetle nowych przepisów manipulowanie przy przebiegu auta stało się przestępstwem i traktowane jest jako fałszerstwo. Cofanie licznika było standardowym zabiegiem stosowanym przez sprzedawców samochodów dla zwiększenia wartości auta, które można było sprzedaż drożej, jeśli było mniej intensywnie użytkowane.

Prawo obowiązuje od maja 2019 roku, policjanci zaś są zobligowani do spisywania i przesyłania stanu licznika do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców za każdym razem, gdy dokonują kontroli samochodu. Ten obowiązek szybko doprowadził do wyłapania jaskrawych przypadków manipulowania wysokością przebiegu. Dotychczasowy rekord wynosił 600 000 km.

Wyczyn ten blednie w porównaniu do odkrycia, jakiego dokonali policjanci krakowskiej drogówki. W ciągu miesiąca od wizyty na stacji diagnostycznej przebieg dostawczego Mercedesa Sprintera spadł o ponad milion kilometrów.

Przebieg cofnięty o milion kilometrów. Policjanci złapali nowego rekordzistę

Policjanci decydowali się zatrzymać auto, gdyż zauważyli niesprawne oświetlenie pojazdu. Szybko jednak okazało się, że trafili na znacznie poważniejsze wykroczenie.

" W trakcie czynności funkcjonariusze zauważyli, że niesprawne światła to tylko jeden z mankamentów w pojeździe. Prawdziwym odkryciem okazało się wskazanie drogomierza, które pokazało, że różnica pomiędzy rzeczywistym przebiegiem licznika a stanem licznika odnotowanym w Centralnej Ewidencji Pojazdów wynosiła ponad 1 milion 14 tys. kilometrów. Miesiąc wystarczył, aby wskazania licznika diametralnie się zmieniły, bowiem w grudniu 2019 roku podczas przeglądu technicznego na stacji diagnostycznej stan licznika wynosił 2 008 533 km, a obecnie wskazuje 993 892 km. "

Kierowca poinformował funkcjonariuszy, że to samochód służbowy, w którym został wymieniony licznik, co jest powodem niezgodności. Policja weryfikuje tę wersję wydarzeń.

" Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2020 wymiana licznika winna być odpowiednio udokumentowana. Drogomierz można wymienić, ale tylko w pewnych, z góry określonych sytuacjach. Mianowicie jest to możliwe tylko z powodu jego uszkodzenia lub w przypadku konieczności wymiany elementu z nim związanego. Ważne, aby właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem stawił się w ciągu 14 dni na stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu drogomierza. Diagnosta wprowadza dane do bazy CEP i wydaje zaświadczenie. "

Zgodnie z zapisem art. 306 a kodeksu karnego, za zmianę wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

