Weterynarze uratowali mu psa. W podziękowaniu wykupił im za 6 mln dolarów reklamę na Super Bowl

Scout to nieoficjalna maskotka Weathertech, przedsiębiorstwa produkującego akcesoria samochodowe i domowe oraz produkty do pielęgnacji zwierząt. Gdy pies zaczął wykazywać niepokojące objawy i zemdlał bez powodu w domu, został zabrany na badania do kliniki weterynaryjnej.

Okazało się, że życie psa jest poważnie zagrożone ze względu na wykrytego złośliwego guza w sercu. Specjaliści dawali mu tylko 1% szans na przeżycie.

Właściciel psa i jednocześnie właściciel przedsiębiorstwa nie chciał pogodzić się z perspektywą utraty przyjaciela i zgłosił się o pomoc do University of Wisconsin School of Veterinary Medicine. Pracujący tam weterynarze przeprowadzili leczenie z wykorzystanie chemio- i radioterapii.

Z wdzięczności za wyleczenie psa kupił klinice weterynaryjnej reklamę na Super Bowl

Działania specjalistów z przyniosły upragnione skutki. Już po miesiącu guz zmniejszył się o 78%, by po kilku dalszych zniknąć bez śladu.

David Vail, profesor z UW School of Veterinary Medicine, nie kryje powodów do dumy:

" Scout jest swego rodzaju idealnym pacjentem, ponieważ bardzo dobrze tolerował różne rodzaje terapii. Jego nowotwór dobrze zareagował na leczenie, a my byliśmy w stanie utrzymać jego jakość życia na bardzo wysokim poziomie. "

Dziś pies jest w bardzo dobrej formie, co można zobaczyć oglądając krótki spot, który zostanie wyemitowany podczas Super Bowl.

Reklama zachęca do przekazywania datków na rzeczy kliniki. Prowadzone w niej badania pozwolą walczyć z rakiem nie tyko u zwierząt, lecz także u ludzi.

