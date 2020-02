„Widać błyski jak z rakiety. To powinno tam być?” Wyciekło tajne nagranie rozmowy pilota z wieżą z chwili zestrzelenia ukraińskiego samolotu w Iranie

Nagranie zostało przekazane ukraińskim służbom przez irańską Organizację Lotnictwa Cywilnego w ramach transparentności prowadzonego śledztwa. Materiał został wyemitowany w programie TSN Tyżdeń ukraińskiej telewizji 1+1 jako dowód na to, że Iran od początku widział, że doszło do zestrzelenia samolotu.

Potwierdzeniem tego było między innymi amatorskie nagranie, na którym widać moment uderzenia rakiety w ukraińskiego boeinga. Zostało ono zweryfikowane i potwierdzone przez specjalistów.

Do tragedii doszło kilka minut po starcie lotu Ukraine International Airlines 752 z lotniska w Teheranie. Iran początkowo twierdził, że doszło do wypadku, by w końcu przyznać, że samolot został omyłkowo zestrzelony rakietą.

Wyciekło nagranie rozmowy pilota z wieżą w Teheranie w chwili zestrzelenia ukraińskiego samolotu

Materiał udostępniony przez prowadzącą śledztwo w sprawie katastrofy irańską Organizację Lotnictwa Cywilnego to zapis rozmowy z wieżą drugiego pilota podchodzącego do lądowania w Teheranie samolotu linii Aseman Airlines.

Rozmowa zaczyna się od pytania pilota: „Na trasie widać błyski, jak od rakiety. Coś takiego ma tam być?” Wieża kontroli lotów odpowiedziała pytaniami „Ile mil? Gdzie?” Pilot relacjonował dalej sytuacje: „Widzę teraz światło, jak leci stamtąd”. Kontroler starał się uzyskać jak najwięcej informacji, jak to tylko możliwe: „Nic na ten temat nam nie przekazywano. Jak wygląda? Do czego jest podobne to światło?”

Pilot w odpowiedzi odparł „To na pewno światło rakiety” i usłyszał od wieży „Nie informowano nas o tym”.

Na nagraniu słychać potem próby kontaktu z ukraińskim samolotem: „Ukraine International Airlines 752, odbiór”. Wieża nie uzyskuje odpowiedzi.

Pilot Aseman Airlines kontynuuje za to swoją relację: „Widzieliśmy wybuch, wielki blask od wybuchu, nie wiem, co to”. Kontroler zaznacza, że też nie wie, czego był świadkiem i uspokaja, że nie przewiduje dla lotu problemów z podejściem do lotniska i lądowaniem.

Iran stwierdził, że w związku z wyciekiem nie będzie się już dzielił z Ukrainą materiałami dowodowymi ze śledztwa w sprawie katastrofy.

