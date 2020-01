Wymusił pierwszeństwo przy dużej prędkości, wyszedł z samochodu i tłumaczył „ale teraz jest suwak” [WIDEO]

Jazda na suwak miała ucywilizować polskie drogi, na których spora część kierowców myśli tylko o sobie, co prowadzi do niepotrzebnych opóźnień i powiększania się zatorów drogowych.

Co było do tej pory uprzejmością, stało się obowiązkiem. Jazda na suwak jest obligatoryjna w przypadku zbliżania się do zwężenia drogi, na której doszło do utrudnień w ruchu. Policja przygotowała dla kierowców szczegółowy poradnik, pokazujący kiedy i jak stosować się do nowego prawa.

Tej lektury obowiązkowej na pewno nie zaliczył kierowca, który w Kielcach wymusił pierwszeństwo wpychając się z kończącego się pasa ruchu na tor jazdy sąsiedniego pojazdu. Pirat drogowy był tak pewny swego, że po wszystkim zatrzymał się, wyszedł i przekazał kierującemu, któremu cudem udało się uniknąć wypadku, że przecież obowiązuje teraz jazda na suwak.

Całość zdarzenia została zarejestrowana przez kamerę w aucie, na którym wymuszono pierwszeństwo. Materiał został przesłany do świętokrzyskich policjantów za pośrednictwem skrzynki ”Stop Agresji Drogowej”.

Policja postanowiła udostępnić film w celach edukacyjnych.

Funkcjonariusze w taki sposób opisali uwiecznioną niebezpieczną sytuację:

" Kierujący osobowym peugeotem jechał lewym pasem ruchu w kierunku osiedla Ślichowice i na jej szczycie postanowił z pełną prędkością zmienić pas ruchu. Manewrem tym wymusił pierwszeństwo na innym kierującym i spowodował bardzo niebezpieczną sytuację. Po tym mężczyzna zatrzymał się na lewym pasie ruchu, wysiadł ze swojego auta i podszedł do kierującego, na którym wymusił pierwszeństwo, by krótko z i nim porozmawiać na temat zaistniałej sytuacji. Na zarejestrowanym nagraniu słychać kierującego peugeotem, który mówi: „ale teraz jest suwak”. "

Policja przypomina, że jazda na suwak jest obowiązkowa, gdy występuje zator drogowy, a więc znaczne spowolnienie prędkości wywołane przez duże natężenie ruchu, kolizję czy awarię pojazdu.

" Zasada „jazdy na suwak” nie znajduje zastosowania w przypadku istotnego zmniejszenia prędkości pojazdów względem prędkości dopuszczalnej, gdy ta zmniejszona prędkość będzie nadal wyższa, niż w przypadku zatoru drogowego (np. przypadek spowolnienia ruchu z 90 km/h do 40 km/h). Co istotne, zasada „jazdy na suwak” nie będzie miała zastosowania również w przypadku dojeżdżania do końca pasa ruchu, jeżeli nie występuje zator drogowy. "

