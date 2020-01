Założył się z całym miastem o piwo. Przegrał i będzie go to drogo kosztować

Opóźnienia w inwestycjach infrastrukturalnych pojawiają się na całym świecie, nawet w zakątkach, w których ludzie chodzą do góry nogami.

W Sydney prace nad nowym odcinkiem torów tramwajowych trwają od wielu lat. Pierwotną datą zakończenia prac był rok 2016, od tego czasu oddanie inwestycji do użytku wielokrotnie przekładano.

Dla właścicieli pubów, restauracji i sklepów znajdujących się przy rozkopanych ulicach każdy dzień opóźnienia oznacza mniejszy obrót i niższe zyski. Część przedsiębiorców postanowiła podać miasto do sądu, żądając odszkodowania za przedłużające się prace.

Jeden z właścicieli pubów dotkniętych przez budowę torów przewidując, że nowy termin oddania inwestycji zostanie przełożony postanowił założyć się z całym miastem, że kursowanie tramwajów nie rozpocznie się przed świętami. Przegrał i będzie go to kosztować krocie.

Założył się z całym miastem o piwo. Przegrał i teraz zbiera listę chętnych na napicie się

Właściciel pubu The Morrison Bar & Oyster Room ogłosił akcję „Free beer if it makes it here”. Obiecywał w niej postawienie piwa każdemu mieszkańcowi Sidney, jeśli linia tramwajowa zacznie kursować po jego ulicy przed Świętami 2019.

Zakład najwyraźniej zmotywował wykonawców, bo linia tramwajowa została uruchomiona już 14 grudnia 2019, mimo że całość inwestycji ma zostać dokończona do połowy 2020.

Właściciel pubu przyjął przegraną z godnością i zamierza respektować zakład. Impreza, na której można będzie dostać darmowy trunek, została zaplanowana na 21 stycznia 2020 i otrzymała nazwę Tram Party.

Żeby odebrać piwo za darmo, trzeba zapisać się na prowadzoną przez przedsiębiorcę listę, która jest otwarta do 6 stycznia 2020 roku.

Według wyliczeń australijskich mediów, postawienie piwa każdemu dorosłemu mieszkańcowi Sydney to koszt około 15 mln dolarów.

