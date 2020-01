Zapłacił w Krakowie za parkowanie więcej, niż powinien. Dostał za to mandat

Płatne parkowanie w miastach ma zniechęcić kierowców do wjeżdżania do ścisłego centrum, co z kolei ma zmniejszyć ruch, zniwelować korki i poprawić jakość powietrza.

Niektórym kierowcom co prawda zdarza się „zapomnieć” o wniesieniu opłat, w Warszawie za wyłapywanie parkujących na gapę zaczęła odpowiadać e-kontrola: system skanowania i rozpoznawania tablic umieszczony na samochodzie elektrycznym Nissan Leaf.

Zarejestrowane dane porównywane są z informacjami z parkometrów podsumowującymi wpłaty z danego dnia. Jeśli numer rejestracyjny danego samochodu nie został zarejestrowany w transakcji, jego kierowca automatycznie dostaje mandat.

Kraków pokazał, że taką samą karę mogą otrzymać kierowcy, którzy za parkowanie zapłacą, tyle tylko, że za dużo.

Zapłacił za dużo za parkowanie, dostał za to mandat

Problem parkującego wynika z wprowadzenia w Krakowie trzech obszarów płatnego parkowania zamiast jednolitej strefy, na której obowiązywały opłaty w tej samej wysokości.

Nie wszyscy zdążyli zorientować się, jakie opłaty obowiązują w poszczególnych obszarach. Nie wiedział o tym także kierowca, który postanowił na wszelki wypadek zapłacić najwyższą stawkę.

Kontrolerzy stwierdzili, że w związku z tym opłata za parkowanie nie została należycie uiszczona i ukarali kierowcę mandatem w wysokości 150 zł.

Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa wytłumaczył to w obrazowy sposób:

" Spotkałem się z takim wyjaśnieniem, że jeżeli kupisz sobie bilet w Multikinie, to nie możesz na nim iść do Cinema City. To nie działa. Tak samo jest w strefach. Jeżeli kupisz bilet w strefie A, nie możesz iść z nim do strefy B, ponieważ wraz z nową uchwałą przestała w Krakowie obowiązywać strefa płatnego parkowania. Pojawił się obszar płatnego parkowania z trzema niezależnymi strefami. To się stąd bierze. "

Urzędnicy dodali, że będą przyglądać się sprawie. Na razie w planach są działania edukacyjne, które mają uświadomić kierowców, że każdy z nowych obszarów wymaga wnoszenia niezależnych opłat.

