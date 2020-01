Zrobił mamie naleśniki z marihuaną, bo źle się czuła. Trafiła do szpitala

Marihuana do celów medycznych jest w Polsce legalna. Tym faktem najwyraźniej sugerował się miłośnik konopi indyjskich z okolic Białegostoku, który urządził sobie w domu mała uprawę zioła.

Gdy jego marka zaczęła narzekać na złe samopoczucie, postanowił jej pomóc i urządził specjalną kolację: naleśniki nadziewane marihuaną. W zamierzeniu miały uśmierzyć ból i poprawić ogólne samopoczucie.

Konsumpcja przyniosła jednak odwrotne skutki. Gdy stan kobiety pogorszył się, mężczyzna zadzwonił na numer 112 i wezwał karetkę informując, że jego matka źle poczuła się po zjedzeniu przygotowanego przez niego specjału. Zgłoszeniem natychmiast zainteresowali się policjanci.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie mężczyzny i znaleźli w nim susz, w samochodzie zaś zostały ukryte hodowane krzaki wraz ze sprzętem. Mężczyzna z miejsca został aresztowany.

Przebieg zdarzenia został opisany przez policjantów w oficjalnej wiadomości:

"

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili ponad 30 gramów suszu, który znajdował się w encyklopedii, między kartkami. Z kolei w aucie mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli dwie doniczki z krzakami konopi. Waga zabezpieczonych krzaków to ponad 250 gramów. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że jest to marihuana. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt służący do uprawy roślin. "