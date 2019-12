500 000 pralek może wybuchnąć podczas pracy. Producent zaleca natychmiastowe wyjęcie wtyczki z gniazdka

Alarm konsumencki został ogłoszony na terenie Wielkiej Brytanii, niewykluczone jednak, że podobne problemy dotyczą sprzętów sprzedawanych w całej Europie.

Whirlpool zdecydował się na wydanie ostrzeżenia i apelu po całej serii wypadków, do jakich dochodziło na Wyspach. Wada konstrukcyjna sprawiała, że mechanizm się przegrzewał, co prowadziło do zaprószenia ognia i gwałtownego wybuchu podczas prania.

W komunikacie do właścicieli producent ostrzegł przed niebezpieczeństwem i zalecił natychmiastowe odłączenie pralek od zasilania. Właściwa akcja serwisowa zostanie przeprowadzona w 2020 roku.

Porada Whirlpoola wywołała dużą konsternację wśród właścicieli potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, gdyż w praktyce oznacza to, że przez całe święta będą pozbawieni możliwości zrobienia prania. No chyba, że postanowią podjąć ryzyko i uruchomia pralkę stwarzającą potencjalne niebezpieczeństwo.

W takich przypadkach Whirlpool radzi, żeby nastawiać pranie w temperaturach nie większych niż 20 stopni Celsjusza. Producent wytłumaczył, dlaczego przygotowania do naprawy będą trwały tak długo.

" Szczerze przepraszamy za niedogodności, jakie mogą dotknąć naszych klientów, szczególnie w okresie świątecznym, ale mamy nadzieję, że ludzie zrozumieją, że naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Przygotowanie akcji serwisowej o takiej skali jest bardzo skomplikowaną operacją i niestrudzenie staramy się, żeby zaoferować naprawy lub wymiany na inne modele od początku stycznia 2020. "

Nie podano jeszcze, czy problematyczne modele trafiły także do innych europejskich krajów, w tym do Polski.

