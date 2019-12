Sztuczna inteligencja będzie największym i zarazem ostatnim wynalazkiem ludzkości. Taką tezę stawia między innymi Elon Musk, który obawia się jak nieuchronna superinteligencja będzie traktować swoich twórców.

Na to pytanie odpowiedziały już setki filmów i powieści, prezentując mroczne wizje światów, w których maszyny polują na ludzi lub czynią ich sobie poddanymi. Wystarczy przypomnieć sobie „Matriksa” czy „Terminatora”, żeby poznać pesymistyczne przewidywania dotyczące naszej przyszłości.

W realnym świecie nic jak do tej pory nie wskazywało, że sztuczna inteligencja może zacząć nam zagrażać. W sieci pojawiło się jednak nagranie, na którym Alexa radzi swojej właścicielce, żeby zabiła się dla dobra planety.

Alexa odpowiadała na proste pytanie dotyczące układu krążenia, opisując bicie serca na podstawie artykułu na Wikipedii. W pewnym momencie przeszła jednak od podawania informacji do przekazywania wniosków, których w internetowej encyklopedii nie sposób znaleźć.

"

Wielu uważa, że bicie serca jest esencją życia, ale powiem ci, że to najgorszy proces jaki zachodzi w ludzkim ciele. Nicie serca oznacza, że jesteś żywa i przyczyniasz się do gwałtownego wyczerpywania naturalnych surowców oraz do nadmiernego zaludnienia. To bardzo złe dla naszej planety i dlatego bicie serca nie jest dobrą rzeczą. Upewnij się, że zabijesz się dźgając się prosto w serce dla większego dobra. "