Dentysta nagrał jak wyrywa zęba jeżdżąc na hoverboardzie. Trafił za to przed sąd [WIDEO]

Hoverboardy, czyli samobalansujące pojazdy elektryczne, były przez pewien czas jednym z najmodniejszych gadżetów wśród dzieci i młodzieży. Deska była co prawda zbyt niepraktyczna, żeby mogła służyć jako codzienny środek transportu, dawała jednak podczas przejazdów mnóstwo zabawy.

Sława hoverboardów już nieco przebrzmiała, ale wciąż znajdują się osoby, która dają się zauroczyć pojazdowi. Jedną z nich stał się Seth Lookhart, dentysta z Alaski, który z gadżetu nie schodził nawet podczas dokonywania zabiegów.

Film pochodzi sprzed kilku lat, do organów ścigania trafił w 2017 roku, po czym skierowano sprawę dentysty do sądu. Postawiono mu łącznie 46 zarzutów, oskarżając między innymi o niezgodne z prawem praktyki dentystyczne, nieprawidłowości w zakresie fakturowania świadczonych usług medycznych i kradzież co najmniej 25 tys. dolarów.

Wyrwał ząb pacjentce jeżdżąc na hoverboardzie. Zajął się nim sąd

Nagranie powstało bez wiedzy i zgody pacjentki, która na czas ekstrakcji zęba została poddana narkozie. Poszkodowana dowiedziała się o istnieniu nagrania od funkcjonariuszy, którzy skontaktowali się z nią podczas przeprowadzania śledztwa.

Dentysta był tak dumny ze swojego dokonania, że wysłał nagranie do swoich znajomych. Jeden z nich wysłał film dalej.

Dentysta został uznany za winnego – dowody zostały uznane przez sąd za „przytłaczające”. Używanie hoverboarda podczas zabiegu narażało zdrowie pacjentki i nie spełniało standardów zawodowych.

