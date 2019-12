Olga Tokarczuk z LEGO. Noblistka dostała własną figurkę

Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla za 2018 rok. Dla Polaków stało się to z jednej strony powodem do dumy, z drugiej zaś doprowadziło do wyjątkowo gorących dyskusji, w których deprecjonowano wartość dzieł pisarki i nazywano je wręcz „antypolskimi”.

Inną stronę medalu pokazał Jacek Piekara, który stwierdził, że Andrzej Sapkowski odniósł większy sukces od Olgi Tokarczuk, gdyż więcej osób kupiło jego książki.

Polska noblistka po powrocie do kraju uczyniła piękny gest: przekazała pierwszą replikę medalu noblowskiego na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Olga Tokarczuk została doceniona przez fanów, którzy postanowili złożyć jej hołd na swoje własne sposoby. Przemysław Staroń, nauczyciel z Sopotu, stworzył figurkę LEGO noblistki

LEGO Olgi Tokarczuk. Noblistka z własną figurką z klocków

Przemysław Staroń to Nauczyciel Roku 2018. Oprócz pasji do edukowania przejawia także dużą słabość do klocków LEGO. W swojej kolekcji ma ich już ponad 160.

Postać Olgi Tokarczuk, którą własnoręcznie stworzył, to najnowszy dodatek do kolekcji. Figurka zachwyciła nie tylko internautów, lecz także i samą noblistkę, która pochwaliła się nią w mediach społecznościowych.

Olga Tokarczuk z LEGO wygląda jak noblistka w dniu odbierania nagrody. W sieci pojawił się także inny projekt, autorstwa wspomnianego przez Staronia Tomka Skoga, który postawił na odmienną estetykę.

Obie figurki zostały wykonane samodzielnie. Autorzy mogą zgłosić je do LEGO i jeśli będą cieszyć się wystarczająco dużym poparciem, jest szansa na oficjalne dołączenie ich do oficjalnych produktów przedsiębiorstwa.

