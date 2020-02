T-Mobile stworzyło majtki, które blokują partnerowi telefon i uruchamiają na nim nastrojową muzyczkę do seksu

Smartfon stał się najlepszym przyjacielem człowieka. Urządzenie gości w naszej dłonie przez długie godziny, absorbując naszą uwagę do tego stopnia, ze – dosłownie – świata poza nim nie widzimy.

Prowadzi to czasem do bardzo niebezpiecznych sytuacji, którym próbuje się przeciwdziałać montując na przykład przed przejściami sygnalizacje świetlne dla smartfonów. Zdarzało się, że zaabsorbowane internetowymi cudami osoby wchodziły wprost pod koła przejeżdżających samochodów.

Smartfony nie opuszczają naszych dłoni także w domu, przez co relacje z ukochanymi osobami nie są już takiej, jak kiedyś. Coraz częściej bowiem więcej uwagi poświęcamy urządzeniom, niż partnerom, co odbija się na osiąganej bliskości.

Andrzej Depko, doktor nauk medycznych i specjalista z zakresu seksuologii radzi, jak poradzić sobie z tym problemem:

" Jeżeli to tylko możliwe, unikajmy ładowania telefonu w pobliżu łóżka. W przeciwnym razie trudno oprzeć się pokusie zajrzenia w ekran tuż przed snem. Tymczasem jest to idealny moment na spędzenie kolejnych kilku minut razem, oczywiście z pocałunkiem na dobranoc włącznie. Warto pomyśleć przed snem o trzech rzeczach, za które kochamy naszą drugą połówkę. Nim się obejrzymy, będziemy spać wtuleni w nasze szczęście. "

Jeśli jednak porzucanie smartfona nie wchodzi w grę, T-Mobile ma propozycję, jak wykorzystać go w ramach gry wstępnej prowadzonej magentową bielizną Connected Underwear.

Connected Underwear - majtki, które blokują telefon partnera na czas seksu

Gadżet pokazany na filmie istnieje naprawdę i można go sobie kupić, o ile będzie się wystarczająco szybkim – wyprodukowano stosunkowo niewielką liczbę bielizny Connected Underwear.

W zestawie znajduje się magentowe majtki dla niej oraz dla niego wraz ze specjalnymi czujnikami, na które przewidziano w bieliźnie specjalne kieszonki. Chęć do uprawiania seksu mogą wiec okazywać za pomocą blokującej smartfony bielizny obie płcie.

Propozycja oddania się miłosnym igraszkom musi zostać zaakceptowana przez partnera. Jeśli tak się stanie, dzieją się prawdziwe cuda.

" Gdy partner lub partnerka są zbyt zajęci telefonem, chip w bieliźnie drugiej osoby aktywuje aplikację, która może zablokować telefon drugiej połówki na 15 minut. Uruchomia się wówczas tryb „Love Mode”, blokując powiadomienia i rozpoczynając odtwarzanie romantycznej, nastrojowej muzyki. "

Zasada działania zestawu jest bardzo prosta:

Operator tłumaczy, że wprowadzenie bielizny Connected Underwear do sprzedaży to część akcji zachęcającej do zajęcia się swoim partnerem zamiast smartfonem.

" Zestawy Connected Underwear to zabawna, nietypowa odpowiedź T‑Mobile na ważne wyzwanie społeczne – w nieszablonowy sposób, operator chce skłonić użytkowników smartfonów do odłożenia telefonów, aby poświęcili więcej uwagi ukochanej osobie. Dodatkowo, na specjalnej stronie internetowej użytkownicy mogą znaleźć porady, w jaki sposób – prostymi krokami – pielęgnować relacje i budować wartościowy związek. "

Zestaw magentowej bielizny wraz z czujnikami został wyceniony na 100 zł.

