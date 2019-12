Blade Runner dostępny na GOG. Fani czekali na klasyczną przygodówkę 20 lat

GOG wraca od czasu do czasu do swoich korzeni, gdy polska platforma koncentrowała się na oferowaniu starych dobrych gier, kusząc graczy głośnymi klasykami w przystosowanych do uruchamiania na współczesnych komputerach wersjach.

Tak było na przykład z Diablo, które można na GOG-u kupić w wersji umożliwiającej grę w oryginalnej lub podwyższonej rozdzielczości.

Ciekawą ofertą dla fanów przygodówek jest gra Blade Runner, która zadebiutowała na GOG-u. Tytuł przez ostatnie 20 lat był praktycznie nie do zdobycia.

" Blade Runner pozostawał w prawniczym stanie zawieszenia przez prawie dwie dekady, ale teraz powraca dzięki Alcon Interactive Group oraz GOG.COM – cyfrowej platformie dystrybucji, która przywraca graczom klasyczne tytuły na PC. Powrót ten nie byłby również możliwy bez społeczności stojącej za ScummVM (jest to program, który pozwala na uruchamianie niektórych klasycznych przygodówek z gatunku „wskaż i kliknij”) oraz ich aktualizacji silnika gry, pozwalającej na uruchomienie Blade Runnera na współczesnych systemach operacyjnych. "

Blade Runner na GOG. Klasyk dostępny po 20 latach czekania

Blade Runner został stworzony przez Westwood Studios. GOG oferuje wersję na komputery z systemem Windows, macOS oraz Linux.

" Akcja Blade Runnera rozgrywa się w listopadzie 2019 roku. Jest to wizja przyszłości z kultowego filmu science fiction Ridleya Scotta z 1982 roku. Wcielasz się w rolę detektywa Raya McCoya. Twoje atuty to intuicja śledczego oraz futurystyczny sprzęt, ale czy to wystarczy, by odnaleźć zbuntowane androidy kryjące się pośród mrocznych uliczek skąpanego w deszczu Los Angeles? Znalezienie tych tak zwanych „replikantów” to niełatwe zadanie, bo wyglądają i zachowują się niemal identycznie jak prawdziwi ludzie. Stawiając czoło rosnącym dylematom moralnym, McCoy będzie zmuszony zakwestionować swoje własne człowieczeństwo. "

Intro pokazuje, z jak klimatycznym tytułem mamy do czynienia.

Blade Runner zabiera graczy do 100 interaktywnych lokacji, z których część można było zobaczyć także w filmie. Gra została wyceniona na 34,99 zł, w ramach zimowej wyprzedaży można ją zdobyć z rabatem 10%.

