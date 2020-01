CD Projekt RED kończy prace nad nowym Wiedźminem? Zdradziło ich ogłoszenie o pracę

Wiedźmin to w tej chwili najgorętsza mara na świecie. Dzięki serialowi Netfliksa panuje globalny szał na Geralta: książki się wyprzedają, w Wiedźmina 3 gra więcej osób niż bezpośrednio po premierze, a ścieżka dźwiękowa z „Grosza rzuć wiedźminowi” na czele plasuje się na szczycie list sprzedaży w praktycznie każdym kraju.

Szefowie CDPR przyznali kiedyś, że Wiedźmin jest zbyt cenną marką, żeby odłożyć ją na bok. Zostało to uznane za przyznanie wprost, że Wiedźmin 4 jest jak najbardziej realny i planowany, chociaż równie dobrze może chodzić o tytuły poboczne, takie jak wykorzystująca mechanikę GWINTA Wojna krwi.

CD Projekt RED ma także plany podbicia rynku smartfonów. Na urządzeniach z iOS można już grać w wiedźmińską grę karcianą, jeszcze w pierwszym kwartale 2020 gra ma zadebiutować także na sprzęcie z Androidem. Nie jest to ostanie słowo producenta.

Redzi w 2018 roku przejęli studio Spokko, które zgłosiło się do nich z pomysłem na grę mobilną wykorzystującą „znaną markę”. W chwili, gdy doszło do transakcji, mogło to oznaczać przede wszystkim Wiedźmina, choć nie można wykluczyć, że mowa jest o Cyberpunku.

Ogłoszenia o pracę zamieszczone w sieci przez studio Spokko pozwalają domyślać się, z jaką grą mamy do czynienia oraz na jakim stopniu zaawansowania jest produkcja.

Premiera mobilnego Wiedźmina już niebawem? Twórcy szukają specjalisty ds. marketingu

W oficjalnym komunikacie dla inwestorów dotyczącym zakupu studio Spokko CD Projekt RED napisał:

" Grupa udostępni nowej spółce m.in. prawo do wykorzystywania posiadanego IP oraz dostęp do zaplecza twórczego i biznesowego studia CD Projekt RED. "

Prace nad nowym tytułem trwają więc już prawie półtora roku. Nowe ogłoszenia o pracę pozwalają się domyślać, że studio jest coraz bliższe pokazania projektu graczom.

Sugeruje to poszukiwanie specjalisty ds. marketingu: CD Projekt RED jest znany z bardzo skąpego informowania o prowadzonych pracach, rozpoczynając kampanię promocyjną w chwili, gdy ma konkretny plan wydania gry.

Wśród ofert pracy znaleziono także nabór specjalistów, którzy mają „współtworzyć interaktywne, rozbudowane sekwencje dialogów przy użyciu silnika Unity”. Dzięki informacjom umieszczonym w anonsach udało się także ustalić, że tajemnicza gra będzie oferować grafikę 3D oraz usługi sieciowe.

Możliwości jest więc sporo. Być może CDPR chce udostępnić na smartfony pierwszego Wiedźmina, może też chcieć iść z duchem czasu i zaoferować wzbogaconą o elementy RPG grę AR w stylu Pokemon GO.

Istnieje też możliwość, że nowy tytuł będzie powiązany z Cyberpunkiem 2077 i służyć jako aplikacja towarzysząca. Fakt, że w mobilnej grze będą występować dialogi przemawia jednak raczej za tym, że będzie to samodzielna produkcja.

