CD Projekt RED wart już 30 mld zł. Producent gier o krok od Orlenu i PZU

Na warszawskiej giełdzie są tylko 3 lub 4 spółki (zależy od chwilowejkapitalizacji), które są warte więcej niż CD Projekt RED. Poza zasięgiem pozostaje PKO BP, warte około 45 mld złotych, jednak PZU (34,5 mld zł), PKN Orlen (32,7 mld) i Santander Bank Polska (31,4 mld zł) poczuły już na plecach gorący oddech CDPR. A wygląda na to, że „Redzi” nie powiedzieli jeszcze na GPW ostatniego słowa.

Cena akcji producenta gier ucierpiała co prawda po komunikacie o przeniesieniu premiery Cyberpunka 2077 z 16 kwietnia 2020 na 17 września 2020, spółka jednak bardzo szybko odrobiła straty.

Rekordowa wycena spółki to przede wszystkim rezultat zakwalifikowania spółki jako uprawnionej do korzystania z ulgi IP Box. Dzięki niej część dochodów będzie obciążona stawką podatkową w wysokości 5%, a nie domyślnej 19%. Dzięki temu zyski spółki wyraźnie wzrosną przy tych samych obrotach, co wyraźnie ucieszyło inwestorów.

CD Projekt RED wart 30 mld zł. Kosmiczny rekord producenta gier

Przekroczenie pułapu 30 mld zł było co prawda chwilowe, nie jest jednak wykluczone, że kapitalizacja CD Projekt RED na dobre przebije tę granice i zagrozi pozycji dotychczasowych gigantów, takich jak PZU czy PKN Orlen.

Analitycy spodziewają się, że Cyberpunk 2077 będzie ogromnym sukcesem i sprzeda się w ponad 30 mln egzemplarzy w ciągu roku od premiery. Gra ma cieszyć się także długą żywotnością, tak jak udało się to z Wiedźminem.

Dzięki sukcesowi serialu Netfliksa w Wiedźmina 3 zaczęło grać więcej osób, niż miało to miejsce bezpośrednio po premierze, a gra wróciła na listy najlepiej sprzedających się tytułów.

CD Projekt RED ma też jeszcze w rękawie niespodzianki: studio pracuje cały czas nad tajemniczą, dużą grą RPG, niedługo może także zaprezentować kierowany na platformy mobilne tytuł tworzony przez przejęte studio Spokko.

