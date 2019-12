CD Projekt zawarł porozumienie z Andrzejem Sapkowskim w sprawie "Wiedźmina"

Jak poinformowała 20 grudnia spółka CD Projekt, Andrzej Sapkowski porozumiał się z firmą w sprawie wcześniejszego pozwu, w wyniku którego autor domagał się około 60 milionów złotych w ramach zapłaty za prawa do "Wiedźmina". Strony znalazły złoty środek, ale jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu CDP: "ze względu na zawarte w umowie zobowiązania stron do zachowania poufności, a także ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, szczegóły zawartego porozumienia nie zostaną ujawnione".

Wiedźmin - Andrzej Sapkowski i CD Projekt zawarli porozumienie

W oświadczeniu możemy też przeczytać, że obydwie strony są usatysfakcjonowane i w przyszłości może dojść do kolejnej współpracy:

" Przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron przy poszanowaniu wcześniej zawartych umów oraz nakreślają ramy przyszłej współpracy pomiędzy stronami. "

W oficjalnym oświadczeniu opisano również szczegóły nowego porozumienie. CD Projekt otrzymał nowe, nieokreślone prawa, a także potwierdził już wcześniej posiadane prawa do eksploatacji świata "Wiedźmina". To oczywiście odnosi się do obszaru gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych (takich jak "Wiedźmin RPG"), a także merchandisingu, w tym tworzenia gadżetów, czy ubrań.

Zobacz także: Geralt i Ciri w Cyberpunku 2077. Jak się wam podobają?