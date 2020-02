Człowiek Roku to przeszłość. Google zbiera głosy w plebiscycie na Pokemona Roku

Człowiekiem Roku magazynu TIME została w 2020 roku Greta Thunberg. Internauci mogli zgłaszać własne kandydatury osób do tej prestiżowej nagrody, jednak to do redakcji czasopisma należy decyzja, komu tytuł zostanie ostatecznie przyznany.

Konkurs na Pokemona Roku w całości zależy od głosów oddawanych przez graczy. Wskazać można po jednym ulubionym stworku z ośmiu różnych regionów w grze.

Żeby wpłynąć na wyniki plebiscytu, wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać hasło „Pokemon Vote”. Pojawi się wtedy panel, dzięki któremu można wskazać, którego pokemona kocha się najbardziej.

Konkurs na Pokemona Roku w Google. Każdy może oddać swój głos

Głosy na Pokemona Roku można oddawać do 14 lutego 2020 roku. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 27 lutego 2020, dzień obchodzony przez fanów jako Pokemon Day.

27 lutego 1996 roku do sprzedaży trafiły pierwsze gry z długiej serii: Pokémon Red i Pokémon Green.

Zasady wyboru Pokemona Roku pozwalają na oddanie jednego głosu na pokemona z danego regionu (to Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova / Unys / Unima / Einall / Teselia, Kalos, Alola i Galar) dziennie.

O względy graczy walczy łącznie 890 stworków. Żeby oddać głos, trzeba być zalogowanym na konto Google.

