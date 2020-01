Darksiders, Darksiders 2 i Steep za darmo na Epic Games Store

Od czasu gdy Epic Games Store rzucił wyzwanie Steamowi, gracze są wprost rozpieszczani przez twórców Fortnite. Starym i sprawdzonym wielokrotnie fortelem Epic postanowił przyciągnąć użytkowników do swojej platformy cyfrowej dystrybucji rozdając prezenty.

W rezultacie przez cały 2019 rok każdego tygodnia można było zgarnąć grę zupełnie za darmo. A czasami nawet kilka jednocześnie.

Kulminacją tego rozdawnictwa była akcja świąteczna, w której Epic oferował jedną darmową grę każdego dnia. I gdy tylko promocja się skończyła, rzucił trzy zupełnie nowe tytuły.

Gry rozdawane przez Epic mają już co prawda swoje lata, nadrabiają jednak jakością. Seria Darksiders ma swoich wielkich fanów, którzy zdecydowanie zasmakowali w walkach biblijnych proporcji toczonych na ekranie.

Za darmo można przyporządkować do konta dwie pierwsze części cyklu, obie w kompletnych edycjach.

Darksiders Warmastered Edition to pierwsze spojrzenie na świat, w którym trwa pełen sekretów konflikt sił nadprzyrodzonych.

"

Zmuszony przez siły zła do przedwczesnego sprowadzenia końca świata, Wojna – pierwszy Jeździec Apokalipsy – zostaje oskarżony o złamanie świętego prawa poprzez podżeganie do wojny między Niebem a Piekłem. W wynikającej z tego rzezi demoniczne siły pokonały niebiańskie zastępy i wystąpiły z roszczeniami wobec Ziemi.

Wojna, doprowadzony przed świętą Radę Spopielonych, zostaje skazany za swoje zbrodnie i pozbawiony mocy. Wojna, zniesławiony i będący o krok od śmierci, otrzymuje możliwość powrotu na Ziemię, by odkryć prawdę i ukarać zdrajców. Ścigany przez mściwą grupę Aniołów, musi zmierzyć się z siłami Piekła, zawrzeć niepokojące sojusze z tymi samymi demonami, na które poluje, i podróżować przez zniszczone pozostałości Ziemi w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości. "