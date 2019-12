Esport stał się w Polsce prawdziwym sportem. Na razie nieolimpijskim

Elektroniczna rozrywka nie miała łatwego życia. Na pierwsze pokolenie graczy patrzono z lekkim politowaniem, obserwując jak „życie przecieka im między palcami”, gdy tylko siedzą przed tymi komputerami i grają.

Gdy gaming stał się poważnym biznesem, a wydarzenia esportowe zaczęły przyciągać tłumy, stara gwardia poczuła się urażona. Pokazał to między innymi Zbigniew Boniek, który w tweecie szydził z profesjonalnego grania.

Mimo obiekcji środowisk, które poczuły się zagrożone finansowe dużym zainteresowaniem sponsorów nowymi rozgrywkami, co jakiś czas wraca kwestia uznania esportu za oficjalną dyscyplinę sportową. Bliski takiej decyzji jest Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

W Polce, podczas . Podczas Kongresu Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich (PKSN), podjęto decyzję o przyjęciu w poczet jego członków Polskiego Związku Sportów Elektronicznych. Symbolicznie uznano w ten sposób, że esport jest sportem.

Adrian Kostrzębski, prezes Polskiego Związku Sportów Elektronicznych, uważa przyjęcie do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich za wiekopomne wydarzenie.

Jesteśmy dumni, że Polski Związek Sportów Elektronicznych, jako pierwsza e-sportowa instytucja w Polsce został przyjęty do grona Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. To wielki dzień i wielki sukces dla polskiego e-sportu, a także dowód na to, że te dwa światy mogą mówić jednym językiem. W obydwu chodzi przecież o to samo: o rywalizację, treningi, emocje i postawę fair-play. O talent i o fantastyczną publiczność, dzięki której atmosfera na turniejach sportowych i esportowych jest czymś nie do opisania. "