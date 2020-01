Farming Simulator 19 za darmo w Epic Games Store. Ta gra jest w Polsce hitem

Polacy czują ogromny sentyment do gier Farming Simulator. Możliwość zasiewania pól i zbierania żniw, przeznaczania zysków na rozbudowę parku maszynowego i zdywersyfikowanie produkcji rolnej potrafi przyciągnąć do ekranu na długie godziny.

Gry z serii Farming Simulator kupiło w naszym kraju ponad 500 000 osób. Komputerowi rolnicy mogli wybierać między wersjami na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Powstała nawet wersja na Commmodore 64.

Liczba osób prowadzących wirtualne gospodarstwa rolne może wzrosnąć jeszcze bardziej dzięki sklepowi Epic, który postanowił sprezentować Farming Simulator 19 zupełnie za darmo.

Takiego rozmachu jak w Farming Simulator 19 raczej nie spotka się wśród polskich rolników. W grze występują maszyny, o których przeciętny właściciel gospodarstwa może co najwyżej pomarzyć.

"

Najlepszy na świecie symulator farmy powraca z całkowicie przerobioną grafiką i możliwościami rozbudowanymi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej! Stań się nowoczesnym farmerem i rozwiń swoją farmę na dwóch ogromnych – europejskiej i amerykańskiej – mapach wypełnionych po brzegi ekscytującymi aktywnościami, uprawami do zebrania i zwierzętami do wyhodowania. Prowadź ponad 300 autentycznych pojazdów i maszyn rolniczych, teraz również i marki John Deeree – ale i producentów takich jak Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr i wielu innych! Rozwijaj swoją farmę online z innymi graczami i pobieraj mody stworzone przez społeczność, aby nieustannie poszerzać możliwości Farming Simulator! "