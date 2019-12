Gothic powróci już w 2020 roku? Twórcy komentują grywalne demo odświeżonej wersji

Twórcy gier coraz śmielej sięgają po zabiegi znane do tej pory z kinematografii. Branża odkryła słowo „remake” i trzeba przyznać, że rezultaty polegające na powtórnym robieniu starych gier są całkiem dobre.

Przepis jest prosty: bierze się scenariusz starego hitu, który zdążył się zestarzeć wizualnie i pod względem rozwiązać stosowanych w interfejsie użytkownika, i pochodzi do jego realizacji w nowoczesny sposób, korzystając z najnowszych osiągnięć techniki i sztuki.

Nieoczekiwana niespodzianka od Piranha Bytes sprawiła, że fani jednej z najlepszych serii RPG poczuli się mocno podekscytowani. Gothic - Playable Teaser pozwala zobaczyć, jak ich ukochana gra mogłaby wyglądać dziś, gdyby została opracowana na nowo.

Oficjalnie twórcy nie chcieli nic deklarować, dlatego też pojawienie się grywalnej demonstracji odświeżonego Gothica zostało skomentowane w taki sposób:

"

To nie jest pełna wersja gry. Jest to grywalna prezentacja możliwego podejścia do stworzenia nowej gry Gothic. Nic nie jest jeszcze wyryte w kamieniu. Wasze komentarze są kluczowe do tego, by zamienić Gothica w nowoczesną grę. Z tego względu, aby wynagrodzić waszą lojalność, Gothic - Playable Teaser jest zupełnie darmowy dla wszystkich fanów, którzy posiadają jakikolwiek tytuł z sagi Gothic lub inny tytuł wyprodukowany przez Piranha Bytes! "