Gra o światowej epidemii bije rekordy sprzedaży w Chinach. Można w niej stworzyć własnego koronawirusa

Cały świat z zapartym tchem śledzi doniesienia o nowych przypadkach koronawirusa 2019-nCoV. Choroba pojawiła się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan i gdy doprowadziła do śmierci kilkunastu osób władze zastosowały środki ostrożności rodem z filmów katastroficznych.

Siedem miast zostało ogłoszonych strefą kwarantanny, ich mieszkańcy mają zakaz wyjeżdżania w obawie przed dalszym rozprzestrzenieniem wirusa. Mimo tego, potwierdzone przypadki infekcji odnotowano już między innymi w Niemczech i we Francji.

Rozwój sytuacji jest niemal identyczny ze scenariuszem nakreślonym w grze Plague Inc. w promującym ją zwiastunie z 2014 roku:

Leciwa gra stała się błyskawicznie hitem sprzedażowym w Chinach. Gracze mają nadzieję, że pomoże im ona w opracowaniu strategii przetrwania. Twórcy tytułu odradzają takie podejście, przypominając, że to tylko gra.

Gra Plague Inc. powstała jako symulacja przebiegu epidemii. Gracz pełni w niej rolę czarnego charakteru.

Plague Inc: Evolved to wyjątkowe połączenie gry strategicznej i niesłychanie realistycznej symulacji. Twój patogen zainfekował właśnie pierwszego człowieka – pacjenta zero. Zakończ historię ludzkości, opracowując śmiertelnie niebezpieczną globalną zarazę oraz odeprzyj wszelkie próby zwalczenia jej przez ludzi. "