Gracz Pokemon GO schudł w ciągu roku 63 kilogramy. Grał po kilka godzin dziennie

Ingress był pierwszą grą AR Niantica. Tytuł kierowany był do bardziej zaawansowanych użytkowników i wymagał nie tylko chodzenia po mieście, lecz także strategicznego myślenia oraz współpracy z innymi osobami. Zdarzało się – także w Polsce – że w spektakularnych akcjach udział brało nawet kilkadziesiąt osób z całego kraju.

Pokemon GO, druga gra Niantic, to tytuł dla każdego. Aplikacja z miejsca stała się wielkim hitem, w którego gra kilkadziesiąt milionów osób na całym świecie. Podobnie jak miało to miejsce z Ingressem, Pokemony skutecznie wyprowadziły graczy na ulice.

Niantic pochwalił się, jak duży wpływ granie w Pokemon GO może mieć na aktywność fizyczną i zdrowie użytkowników. W kilkuminutowym filmie przedstawiono historię mężczyzny, który w ciągu roku schudł o 63 kg. Wystarczyło, że zaczął łapać na mieście kieszonkowe potworki.

Schudł 63 kg grając przez rok w Pokemon GO

Tommy Monkhouse pokochał grę Pokemon GO od pierwszego uruchomienia. Pierwszy raz miał trwać 20-30 minut, skończył się pod 3 godzinach.

Gracz wspomina, że po zaangażowaniu się w łapanie pokemonów w Londynie, swoim rodzinnym mieście, potrafił przechodzić dziennie po 20 km. Miało to dobry wpływ nie tylko na jego kondycję fizyczną, lecz także i psychiczną, gdyż angażując się w Pokemon GO zaczął współpracować z innymi graczami.

Gra Pokemon GO jest ciągle rozwijana. Jedną z nowszych zmian wprowadzonych do aplikacji są nagrody przyznawane za przejście w czasie grania wystarczającego dystansu w ciągu tygodnia. Żeby dostać najlepszą z nich, trzeba przespacerować w przeciągu 7 dni co najmniej 50 kilometrów.

