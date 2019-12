„Grosza daj Wiedźminowi” w Beat Saber. Przebój podbił najpopularniejszą grę VR [WIDEO]

Ścieżka dźwiękowa „Wiedźmina” budziła wiele emocji jeszcze przed premierą serialu. Nie brakowało głosów, że twórcy powinni sięgnąć po sprawdzone, doskonałe aranżacje z Wiedźmina 3, gdyż nic co stworzą nie będzie mogło równać się z dziełem Percivala.

Gdy w końcu pojawiła się możliwość wysłuchania utworów z „Wiedźmina” Netfliksa, najczęściej kwitowane były one wzruszeniem ramion i komentarzem, że nie jest ani wybitnie, ani źle. Wyjątkiem jest pieść „Grosza daj Wiedźminowi” śpiewana przez Jaskra. Ta zapada w pamięć bardziej, niż reklamy jednej z sieci elektromarketów.

Fani pokochali tę balladę do tego stopnia, że szykują nawet nieoficjalny koncert barda na Open'erze.

Jeśli zaś posiadacie odpowiedni sprzęt, możecie zabawić się wygrywanie melodii „Grosza daj Wiedźminowi” mieczami w Beat Saber.

„Grosza daj Wiedźminowi” trafiło do Beat Saber

Muzyka z „Wiedźmina” trafiła do popularnej gry VR z inicjatywy samych graczy. Utwór pojawia się więc w grze nieoficjalnie, co oznacza, że „Grosza daj Wiedźminowi” do swojej kolekcji będą mogli dodać tylko gracze PC.

Właściciele PS4 i zestawów PSVR muszą poczekać, aż Netflix dostrzeże zapotrzebowanie i wprowadzi utwór do katalogu Beat Saber oficjalnie. Na razie można zobaczyć, jak wygląda „Toss a coin to your Witcher” na poniższym nagraniu.

Jeśli zaś chcielibyście posłuchać ballady po polsku i sprawdzić, jak brzmi w innych językach, przygotowaliśmy dla was tekst z odpowiednimi nagraniami.

