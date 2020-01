Jakie konsekwencje może mieć roznoszenie listów przez zakatarzonego listonosza? „Na pierwszy rzut oka to urocza gra”

Gdy świat usłyszał o koronawirusie, obawa przed zbierającej śmiertelne żniwo infekcją skłoniła wiele osób do szukania najskuteczniejszych sposobów na przetrwanie potencjalnej apokalipsy.

Z tego powodu na szczyty list sprzedaży wspięła się mająca już kilka dobrych lat gra Plague, Inc., w której gracze mogą stworzyć własnego śmiertelnego koronawirusa i z wykorzystaniem zaawansowanego modelu matematycznego rozprzestrzeniania się choroby sprawdzić, czy ich dzieło jest w stanie zabić całą ludzkość.

Jeśli słyszeliście o podejrzeniu odkrycia obecności 2019-nCoV w Polsce i zastanawiacie się, jakie miejsce w Polsce jest najbezpieczniejsze, naukowcy przeprowadzili już odpowiednią analizę. Pod uwagę brali co prawda szanse na przetrwanie apokalipsy zombie, epidemią koronawirusa można jednak uznać za wystarczająco podobną.

Nieco inne podejście do zagadnienia problemów zdrowotnych prezentuje gra Hayfever. Twórcy pokazali w niej, jakie następstwa może mieć roznoszenie listów przez zakatarzonego listonosza.

Hayfever pokaże problemy listonosza a alergią. Naprawicie jego wpadkę?

Hayfever to plartformówka, która ma szanse doprowadzać zaangażowanych graczy do białej gorączki. Wszystko to przez dynamikę rozgrywki, która została zaprojektowana z myślą o osobach wykazujących się nadzwyczajnym refleksem i koordynacją ruchową.

Przedsmak atrakcji można zobaczyć na oficjalnym zwiastunie:

Twórcy zapowiadają, że przejście Hayfever będzie nie lada wyczynem.

" Hayfever to na pierwszy rzut oka łatwa i urocza gra, ale bo bliższym zapoznaniu okazuje się, że może być bardzo wymagająca i dać duże pole do popisu osobom lubiącym przechodzić każdy poziom na 100%. Samo dotarcie do końca czterech pór roku jest nie lada zadaniem, a zebranie po drodze każdego zagubionego listu będzie wymagało od graczy prawdziwego popisu umiejętności. Najbardziej zdeterminowani mogą nawet znaleźć coś nowego, czekającego na nich po drugiej stronie pełnego worka z listami. Pamiętajcie, poczta nigdy nie powinna się spóźniać. W Hayfever liczy się prędkość – najlepsi gracze nie będą mieć nawet czasu dotknąć ziemi. "

Alergia, przez którą doszło do całego ambarasu, potrafi dodawać także listonoszowi skrzydeł. Ekspozycja na różne alergeny pozwala mu nabywać tymczasowe supermoce, które pomogą w pokonywaniu poszczególnych poziomów.

Premiera gry Hayfever została zapowiedziana na 25 lutego 2020. Tytuł pojawi się na konsolach PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One oraz na komputerach PC.

