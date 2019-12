Najgorsze gry 2019 roku według Metacritic. Obrodziło antyhitami

Jak się okazuje, interesuje nas nie tylko to, co najlepsze, lecz także to, co najgorsze. Optymista powiedziałby pewnie, że to chęć uczenia się na cudzych błędach pesymista (bądź realista), że chcemy po prostu pośmiać się z czyjejś nieudolności.

Czy wolicie coś podziwiać, czy też raczej z czegoś szydzić, możecie przekonać się szybko biorąc udział w niewinnym teście. Poniżej znajdziecie odnośniki do dwóch zestawień – zobaczcie, sprawdźcie, w który chcecie kliknąć bardziej, żeby wziąć udział w pseudosprawdzianie osobowości.

Pierwszą propozycją jest zbiór najlepszych scen rozbierania się w całej historii kinematografii.

Drugim linkiem wiodącym was na pokuszenie jest opracowana w pocie czoła lista najgorszych scen seksu w polskich filmach.

Który tekst bardziej was zainteresował? Jeśli wybraliście najgorsze sceny, to mamy dla was dobrą wiadomość. Zestawienie najgorszych gier 2019 roku przyniesie wam sporo radości.

Najgorsze gry 2019 roku według ocen w serwisie Metacritic

Metacritic agreguje oceny i opinie z całej sieci. Dzięki temu można sprawdzić, jakimi średnimi ocenami cieszy się dany tytuł. Daje to bardziej obiektywną opinię o jakości danej gry.

W 2019 żadne z tytułów branych pod uwagę (gra musiała mieć minimum 7 ocen, żeby trafić na listę) nie odnotował całkowitego wdeptania w błoto przez recenzentów, patrząc na średnią ocen pierwszej dziesiątki najgorszych tytułów 2019 roku trzeba przyznać, że ich twórcy mają się czego wstydzić.

Wśród 10 najsłabiej przyjętych gier 6 zostało wydanych na PlayStation 4 (mogły pojawić się też na innych platformach, ale wybierano wersje z najniższymi ocenami), 3 na Nintendo Switch oraz 1 na komputery PC.

Oto lista gier z 2019 roku, które trzeba omijać szerokim łukiem:

Eternity: The Last Unicorn – 36/100 (PS4)

Left Alive – 37/100 (PS4)

Blades of Time – 38/100 (Switch)

Contra: Rogue Corps – 40/100 (Switch)

Dollhouse – 41/100 (PS4)

WWE 2K20 – 43/100 (PS4)

FIFA 20: Legacy Edition – 43/100 (Switch)

Submersed – 44/100 (PS4)

Generation Zero – 45/100 (PS4)

Narcos: Rise of the Cartel – 46/100 (PC)

Jak widać, w zestawieniu znalazły się dwie sportowe gry EA. WWE 2K20 była krytykowana przede wszystkim za bycie bardziej menu dla mikropłatności niż grą, FIFA 20: Legacy Edition to z kolei nowa nazwa nadana poprzedniej wersji gry.

Zobacz także: PEGI wprowadza na pudełka ikonę ostrzegającą o mikropłatnościach w grach