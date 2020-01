PlayStation Plus na luty 2020. 5 dużych hitów wartych 518 zł za darmo!

Sony przygotowując się do zapowiedzianej na koniec 2020 roku premierę PlayStation 5 coraz bardziej rozpieszcza użytkowników konsoli obecnej generacji. W styczniu 2020 osobom z aktywnym PS Plus rozdawał Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a.

Wcześniej korporacja prezentowała The Last of Us Remastered, odświeżoną wersję gry uznawaną w plebiscytach za najlepszą konsolową produkcję ostatnich 10 lat.

Prawdziwy gest Sony pokazało zapowiadając gry, jakie subskrybenci PlayStation Plus będą mogli odebrać za darmo w lutym 2020 roku. Tym razem jest to aż 5 różnych tytułów.

BioShock: The Collection, The Sims 4 i Firewall Zero Hour za darmo w PlayStation Plus na luty 2020

BioShock: The Collection, The Sims 4 i Firewall Zero Hour to gry oferowane przez Sony w ramach PS Plus na luty 2020. Pierwsze dwa tytuły to prawdziwe hity sprzedażowe, trzeci to strzelanka określana często jako „Counter-Strike dla VR”.

BioShock: The Collection zawiera trzy części wyjątkowej serii gier: BioShock, BioShock 2 i BioShock Inifnite. W komplecie jest także dodatek Columbia's Finest.

" BioShock to strzelanka pełna niezwykle oryginalnej broni i wymagająca korzystania z nowych taktyk. Gracze mają do dyspozycji cały arsenał - od rewolwerów po granatniki i wyrzutnie środków chemicznych. Dodatkowo, istnieje możliwość modyfikacji genetycznej DNA, w celu stworzenia najbardziej zabójczej broni: siebie. Ta unikatowa kolekcja pozwala poznać nagradzaną serię studia 2K. BioShock: The Collection ponownie opowiada epickie przygody w świecie BioShock w przepięknie odtworzonej grafice 1080p. "

The Sims 4 to gra, której nie trzeba przestawiać. Symulacja życia potrafi wciągać nawet bardziej, niż przeżywanie go w rzeczywistości i znana jest z przyciągania przed ekran dużej liczby kobiet.

" Gra studia Electronic Arts pozwala puścić wodze wyobraźni i stworzyć wyjątkowy świat Simów, który wyraża każdego gracza! Bogactwo opcji umożliwia dostosowywać najdrobniejsze szczegóły dotyczące Simów, ich domów i nie tylko. Wszyscy gracze mogą korzystać z różnorodności dostępnych Simów, zmieniając ich wygląd, dynamiczną osobowość i życiowe aspiracje. W trybie budowania można zaprojektować i zbudować idealne domy dla swoich Simów. Gra pozwala również podróżować między lokacjami, odkrywać piękne, wyjątkowe otoczenia i odwiedzać urzekające lokale. Gracze kształtują także bogate i zabawne przeżycia swoich Simów, wpływając na ich związki i kariery. Każdy może szukać nowych inspiracji w Galerii, dzięki której możesz dodawać do swojej gry zawartość tworzoną przez społeczność graczy lub udostępniać światu własne dzieła. "

Firewall Zero Hour to pierwsza gra PSVR prezentowana przez Sony graczom PS4. Być może to znak, że wirtualna rzeczywistość jest już postrzegana jako normalne środowisko do gry, a nie tylko ciekawostkę na przyszłość.

" Firewall Zero Hour to strategiczny FPS, w którym gracze muszą korzystać z pracy zespołowej i arsenału sprzętu, aby zdobyć lub zabezpieczyć bazę danych z cennymi informacjami. W tej dynamicznej grze drużynowej liczy się przede wszystkim współpraca. Wybierać można spośród 12 doświadczonych najemników charakteryzujących się unikatowym uzbrojeniem, które można ulepszać wraz z rozwojem profilu gracza. Najnowszy tytuł studia First Contact Entertainment wykorzystuje w pełni moc PlayStation VR i rzuca graczy w sam środek każdej operacji, z widokiem w 360 stopniach na całą strefę walk. Dzięki dźwiękowi 3D można usłyszeć każdy ruch wroga, a pełna wolność poruszania się pozwoli szybko realizować założone decyzje taktyczne. Aby zyskać jeszcze większą przewagę na polu bitwy gracze mogą skorzystać z precyzyjnego śledzenia kontrolera celowniczego PlayStation Aim i odpowiednio wymierzyć każdy strzał. "

Łączna wartość BioShock: The Collection, The Sims 4 i Firewall Zero Hour według cen z PSN to 518 zł. Oferta będzie aktywna w PlayStation Store od 4 lutego 2020, od godziny 11:00.

