PlayStation Plus na styczeń 2020. Nowy Rok z dwoma wielkimi hitami!

Już w tym roku w ręce pierwszych graczy trafi konsola PlayStation 5, mającą być prawdziwą rewolucją technologiczną. Sony chwali się między innymi, że konsola będzie w stanie obsługiwać śledzenie promieni w czasie rzeczywistym.

Podobne możliwości ma mieć także nowy Xbox z serii X – Microsoft pokazał już nawet, jak wygląda jego nowy sprzęt, Sony ma podobno zaprezentować swoją propozycję w pełnej krasie na targach CES 2020.

W ostatnich miesiącach życia PlayStation 4 Sony rozpieszcza użytkownikom, dając im w prezencie gry, które uznawane są za jedne z najlepszych w danej generacji. Tak było miedzy innymi z The Last of Us Remastered.

Styczeń 2020 to bardzo dobry miesiąc dla graczy PS4. Sony dodaje bowiem do PlayStation Plus : Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a i Goat Simulator. W sumie to cztery gry.

PlayStation Plus na styczeń 2020: Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a i Goat Simulator

Gry Uncharted to jedna z najgłośniejszych i najlepiej ocenianych serii na PlayStation 4, o czym Sony nie omieszkało przypomnieć w oficjalnym opisie.

" Ta wyjątkowa kolekcja pozwala zapoznać się z najbardziej cenioną serią gier wszech czasów, w której gracze towarzyszą Nathanowi Drake'owi w niebezpiecznej wyprawie dookoła świata — od skromnych początków po nadzwyczajne odkrycia. Na wszystkich chętnych czekają niezapomniane przygody, gdy Drake z narażeniem życia i przyjaźni będzie ścigał się z bezwzględnymi wrogami, chcąc odkryć niewyobrażalne skarby. "

Drugą z darmowych gier jest niespodziewany hit, jakim stał się Goat Simulator, czyli Symulator Kozy.

" W grze Goat Simulator wykorzystano „najnowocześniejszą technologię symulacji kozy”, by w ręce graczy mógł trafić symulator kozy najnowszej generacji. Głównym celem gry Goat Simulator jest sianie maksymalnego zniszczenia pod postacią sympatycznego „pożeracza trawy”. Można śmiało porównać tę grę do oldschoolowej gry deskorolkowej, z tą drobną różnicą, że zamiast wcielać się w rolę skatera, gracz jest kozą i nie wykonuje trików, tylko niszczy co popadnie. "

Subskrybenci PlayStation Plus będą mogli dodać Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a i Goat Simulatordo swojej kolekcji od 7 stycznia 2020, godz. 10:00. Do tej daty można odebrać gry sprezentowane przez Sony w grudniu 2019.

Zobacz także: PlayStation Plus na grudzień 2019. Gry warte 288 zł w prezencie