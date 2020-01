Tsubasa wraca w grze, która wygląda jak kreskówka [WIDEO]

Nostalgia to potężna siła. Każdy z nas z rozrzewnieniem wspomina czasy młodości, w czasie których ekscytowaliśmy się wspaniałymi serialami i grami, przesiadując przed ekranami długie szczęśliwe godziny.

Dzięki producentom gier do takich momentów można wracać już nie tylko wspomnieniami. W ręce fanów oddana została właśnie gra DragonBall: Kakarot, w której możemy zagrać w kreskówkę i własnoręcznie pokonać wszystkich przeciwników w Sadze Z.

Osoby wychowane na japońskich kreskówkach mają nowy powód do radości: Bandai Namco zapowiedział rychłe wydanie gry Captain Tsubasa: Rise of New Champions, w której prowadzić będziemy drużynę składającą się z najlepszych graczy pojawiających się w serialu. FIFA może się pakować?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Kreskówka w postaci gry

Jeśli pamiętacie emocje towarzyszące śledzeniu poczynań piłkarzy przemierzających boisko tak duże, że jego koniec ginie za horyzontem, to zainteresowanie się grą o „Kapitanie Jastrzębiu” może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Zwiastun pokazuje, że produkcja w praktyce nie różni się od kreskówki, wyglądając nawet bardziej widowiskowo i dynamicznie, niż mecze pokazywane na ekranie telewizora.

Rozgrywane mecze są mocno stylizowane i nie należy oczekiwać realizmu z symulatorów piłkarskich. Można się za to spodziewać sporej dawki zabawy.

Z udostępnionych dotychczas informacji wynika, że w Captain Tsubasa: Rise of New Champions pojawi się między innymi tytułowy bohater Tsubasa, jego największyrywal Kojiro, bramkarz Wakabayashi, a także doskonale znani fanom Misaki, Misugi i Matsuyama.

Premiera gry została zapowiedziana na 2020 rok. Captain Tsubasa: Rise of New Champions pojawi się na PlayStation 4, PC oraz Nintendo Switch. Właściciele Xboksów nie odświeżą sobie wspomnień o serialu.

