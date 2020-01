Uważajcie. Krzesła w nowym "Call of Duty" potrafią zabijać [WIDEO]

"Call of Duty: Modern Warfare" jest uznawane za powrót serii do formy. Po kilku bardziej i mniej rozczarowujących częściach, twórcy wrócili do współczesnych konfliktów inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami. Grze wyszło to na dobre, a użytkownicy raczej przepadają za nową produkcją Infinity Ward. Nie oznacza jednak, że produkt jest perfekcyjny - w sieci znajdziemy bowiem wiele filmików prezentujących całkiem głupie błędy z produkcji.

Call of Duty: Modern Warfare - krzesło zabija

Jeden z nich przedstawia nam scenę wyjętą żywcem z niskobudżetowego horroru. Główny bohater zostaje bowiem zamordowany przez... biurowy fotel obrotowy. Jeżeli więc jesteście jedną z milionów osób grających w "Modern Warfare", to warto uważać na wygodne siedzenie i najlepiej go po prostu unikać:

W "Call of Duty" można zginąć na wiele różnych pokręconych sposobów, ale śmierć od krzesła wydaje się być na szczycie pod względem absurdu. Gra o podtytule "Modern Warfare" zadebiutowała na konsolach Xbox One, Playstation 4 oraz komputerach osobistych w listopadzie 2019 roku.

Zobacz także: Call of Duty: Modern Warfare – inne oblicze wieloosobowego pola walki [RECENZJA]