Wiedźmin 3: Dziki Gon sprzedaje się coraz lepiej. Gra blisko wskoczenia na listę TOP10 bestsellerów

Netflix chwali się, że „Wiedźmin” jest najczęściej oglądanym serialem platformy w historii. Przygody Geralta zaczęło oglądać ponad 76 mln osób.

Dla wielu z nich kontakt z serialem nie wystarczył, co szczególnie cieszy zapewne Andrzeja Sapkowskiego. Wydawca sagi w USA przyznał, że nakład książek się wyprzedał i że musi na gwałt dodrukować pół miliona egzemplarzy.

Powody do zadowolenia ma także CD Projekt RED. Wiedźmin 3: Dziki Gon przeżywa swoją drugą młodość i cieszy się nawet większym zainteresowaniem, niż świeżo po swojej premierze. Przekłada się to na wyniki sprzedaży, które prezentują się lepiej niż w przypadku wielu tytułów świeżo po premierze.

Potwierdzenie tego trendu widać w zestawianiach najchętniej kupowanych gier ostatnich tygodni.

Wiedźmin 3: Dziki Gon 12. najlepiej sprzedającą się grą w Wielkiej Brytanii

Premiera Dzikiego Gonu miała miejsce w 2015 roku i niedługo będziemy świętować jej pięciolecie. Mało jest tytułów, które w szybko rozwijającej się branży mogą liczyć na utrzymanie zainteresowanie graczy tak długo. Tytuły starzeją się bardzo szybko, szczególnie pod względem rozwiązań graficznych oraz interfejsu użytkownika.

Sama obecność Wiedźmina 3 na liście najlepiej sprzedających się gier to powód do dumy; jest on jeszcze większy gdy zobaczy się, jak pozycja polskiej superprodukcji poprawia się z tygodnia na tydzień w kolejnych notowaniach.

W dniach 5-11 stycznia 2020 Dziki Gon zajmował 38. miejsce w rankingu sprzedaży na terenie Wielkiej Brytanii. W kolejnej odsłonie zestawienia był już 20., a według podsumowania tygodnia kończącego się 25 stycznia 2020, Wiedźmin 3 puka już do TOP10, plasując się na 12. miejscu. W takim tempie dotarcie w najwyższe rejony rankingu powinno być tylko formalnością.

Niesłychaną popularnością cieszy się także ścieżka dźwiękowa z serialu „Wiedźmin”: w kilka dni po premierze album znajduje się na liście 10 najchętniej kupowanych krążków w praktycznie każdym kraju na świecie.

