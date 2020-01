Blokada porno opracowywana w Ministerstwie Cyfryzacji. Będzie gotowa za 3 miesiące

Polscy politycy patrzą na pornografię w internecie z coraz większą niechęcią. Pojawiły się głosy, że oglądnie treści tylko dla dorosłych wypacza rozwój nieletnich, a skoro od porno można się uzależnić, to należy traktować problem w taki sam sposób, jak chroni się obywateli przez narkotykami.

Na zrobienie porządku z porno naciskają także wpływowe organizacje pozarządowe. Robią to tak skutecznie, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dokładne zajęcie się problemem.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, zadeklarował rychłe znalezienie remedium na ogólnodostępne porno w sieci. Specjaliści resortu chcą porozumieć się z producentami najpopularniejszych przeglądarek internetowych, takich jak Chrome, Firefox, Opera, Edge czy Vivaldi, i wymóc na nich blokowanie w naszym kraju stron pornograficznych. Rozwiązanie ma być gotowe w ciągu 2-3 miesięcy.

Resort wpadł na pomysł, żeby strony internetowe były blokowane domyślnie przez przeglądarki.

"

Szukamy właściwych rozwiązań, aby sprawić, by proces blokowania stron pornograficznych był efektywny. Da się to zrobić bez naruszania prywatności, tylko wymaga podejścia na kilku poziomach, na przykład na poziomie przeglądarki. Można dogadać się z dostawcami przeglądarek, żeby zablokowali dostęp do niektórych treści, odblokowałby je specjalny klucz. "