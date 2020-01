Darmowy miesiąc na Netfliksie znów dostępny. Można go zdobyć tym sposobem

Dziś reklamy produkcji oryginalnych serwisów VoD można znaleźć praktycznie wszędzie. Gdy zbliżała się premiera „Wiedźmina” Netfliksa, Geralt, Yennefer i Ciri patrzyli na nas z ogromnej liczby billboardów.

Zanim serwisy strumieniowe doczekały się ogólnej rozpoznawalności, musiały bardziej walczyć o klienta. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie potencjalnego użytkownika było kuszenie go miesiącem oglądania treści za darmo.

Okazało się jednak, że użytkownicy znaleźli sposób na permanentne korzystanie z zasobów Netfliksa czy HBO GO za darmo, co skłoniło serwisy do zmian w regulaminie, a nawet całkowitego odstąpienia od oferowania okresy próbnego.

Darmowy miesiąc wraca na Netfliksa, żeby go otrzymać, trzeba jednak otrzymać go w prezencie od już istniejącego klienta.

Netflix za darmo na miesiąc wrócił. Jak go otrzymać?

Netflix postanowił oddać miesięczny okres próbny w ręce użytkowników. Osoby opłacające dostęp do serwisu mogą w nim wygenerować link polecający dla znajomych.

Założenie konta za jego pośrednictwem pozwoli korzystać z Netfliksa przez pierwszy miesiąc za darmo. Dotyczy to jednak tylko nowych użytkowników, którzy wcześniej nie korzystali z serwisu. Link można wygenerować klikając na ikonę prezenty w prawym górnym rogu strony Netfliksa.

Serwis zastrzega, że przygotował się na próby nadużyć lepiej, niż poprzednio. Zabronione jest między innymi upublicznianie takiego odnośnika, masowe wysyłanie go znajomym czy wykorzystywanie w celach handlowych.

Odnośnik generowany przez każdego użytkownika jest unikalny, Netflix nie będzie więc miał problemu z wyśledzeniem źródła ewentualnych przekrętów.

