E-recepta. Jak ją otrzymać? Jak ją zrealizować?

E-recepta jest lekiem na wiele bolączek systemu ochrony zdrowia. Informacje o lekach przypisanych pacjentom przez lekarzy zostają zapisane w bazie danych prowadzonej przez ministerstwo, a e-recepta jest sposobem na potwierdzenie w aptece tożsamości i uzyskania prawa do nabycia wskazanych medykamentów z określoną przez lekarza refundacją.

Wystawianie e-recept zamiast tradycyjnych recept jest obowiązkowe od 8 stycznia 2020 roku. W wyjątkowych przypadkach – na przykład brak zasilania lub połączenia z internetem – lekarze mogą wrócić do dawnego druku.

Dostęp do e-recepty może zostać zrealizowany na cztery różne sposoby, przy czym niektóre mogą być stosowane jednocześnie. Trzy z nich wymagają posiadanie sprzętu elektronicznego: smartfona lub telefonu komórkowego w przypadku zdecydowania się na otrzymanie e-recepty SMS, smartfona z systemem Android w w przypadku chęci otwierania e-recept w aplikacji e-Obywatel lub urządzenia mogącego podłączyć się do internatu dla e-recept e-mail.

Pacjenci mogą także poprosić o wydrukowanie e-recepty.

E-recepta: korzyści ze stosowania

E-recepta w porównaniu do tradycyjnej, papierowej recepty ma wiele zalet. Jedną z najważniejszych jest jej czytelność, dzięki czemu niwelowane jest ryzyko pomyłki przy odczytywaniu nazwy leku lub sposobu dawkowania.

Ponadto nawet jeśli na elektronicznej recepcie znajdzie się kilka różnych pozycji, każda z nich może zostać wykupiona w innej aptece bez konieczności proszenia o odpis i ryzykowaniu utraceniu refundacji. Pacjenci mogą w ten sposób selektywnie wykupywać leki w aptekach, które oferują je taniej.

E-recepty nie można także zgubić – jest ona zapisywana na Internetowym Koncie Pacjenta, wystarczy więc się na nie zalogować, żeby móc sprawdzić wszystkie wystawione nam do tej pory elektroniczne recepty.

Co ważne, w przypadku chorób przewlekłych e-recepty na kolejne dawki leków można otrzymać bez konieczności udawania się do lekarza, wystarczy to wcześniej ustalić z nim podczas pierwszej wizyty.

W e-recepcie znajdują się także informacje dotyczące dawkowania. Można je sprawić, logując się do Internetowego Konta pacjenta.

E-recepta SMS: jak ją zrealizować?

E-recepty w wiadomości SMS można otrzymywać po zarejestrowaniu numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta. W ustawienia IKP należy wskazać chęć otrzymywania wiadomości.

Treść wysłanej w ten sposób e-recepty wygląda następująco:

Żeby zrealizować e-receptę SMS, wystarczy podać w aptece kod PIN wysłany w wiadomości oraz numer PESEL osoby, na którą recepta została wystawiona (dopuszczalne jest odbieranie recepty dla osób trzecich).

E-recepta e-mail: jak ją zrealizować?

Otrzymywanie e-recept e-mail możliwe jest po wprowadzeniu do ustawień Internetowego Konta Pacjenta adresu poczty elektronicznej i zaznaczenia chęci otrzymywania plików PDF z e-receptą. Można otrzymywać jednocześnie e-receptę e-mail oraz SMS.

Przykładowa e-recepta przysłana jako załącznik PDF wygląda następująco:

Żeby ją zrealizować, należy otworzyć na urządzeniu plik PDF i umożliwić zeskanowanie z niego kodu. Można także, jak w przypadku e-recepty SMS, podać kod dostępu i numer PESEL.

E-recepta wydruk informacyjny: jak zrealizować?

Lekarz może na życzenie pacjenta udostępnić wydruk informacyjny e-recepty. Ten sposób realizacji wykupu leków najbardziej przypomina korzystanie z tradycyjnej, papierowej recepty.

Wydruk informacyjny wygląda następująco:

Realizacja recepty możliwe jest po zeskanowaniu kodu przez aptekarza lub podaniu kodu dostępu i numeru PESEL.

E-recepta w aplikacji mObywatel. Jak ją zrealizować?

Jeśli pacjent używa aplikacji mObywatel na smartfonie z Androidem, może po prostu uruchomić program i udać się do zakładu „e-recepty”.

Znajdują się w niej wszystkie wystawione dla niego e-recepty, zarówno te już zrealizowane, jak i te czekające na wykup.

Po wybraniu z listy e-recepty, którą chcemy zrealizować, można pokazać farmaceucie kod QR wyświetlany na ekranie albo – jak w przypadku e-recepty SMS – podać widoczny u dołu czterocyfrowy numer PIN i dodać PESEL.

Dostęp do e-recepty może być realizowany na każdy z powyższych sposobów w sposób niewykluczający. Ustawienie w Internetowym Koncie Pacjenta otrzymywania e-recepty na SMS lub e-mail nie oznacza, że nie można zażyczyć sobie wydruku informacyjnego bądź wykupywać leki korzystając z aplikacji mObywatel.