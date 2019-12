„Grosza daj Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij”. Posłuchaj polskiej wersji piosenki Jaskra

Wiedźmin 3: Dziki gon zapisał się w pamięci nie tylko złożoną fabułą i świetnie zarysowanymi, żywymi postaciami. Dużą część w tworzeniu odpowiedniej atmosfery miała ścieżka dźwiękowa, odwołująca się do słowiańskiej twórczości ludowej.

Nagrane na potrzeby gry utwory stały się tak popularne na całym świecie, że Percival Schuttenbach musiał ostrzec swoich polskich fanów: WILD HUNT LIVE, czyli trasa koncertowa z muzyką z Wiedźmina 3, na dłuższy czas opuściła Polskę.

Nic więc dziwnego, że fani gier CD Projekt RED oraz powieści Andrzeja Sapkowskiego z lekkimi obawami czekali na zapoznanie się z udźwiękowieniem serialu Netfliksa. Spodziewano się, że kompozytorzy zagubią gdzieś słowiańską duszę uchwyconą bezbłędnie przez Percivala.

Piosenka Jaskra „Toss a coin to your Wither” z miejsca stała się jednak przebojem. W sieci pojawiła się polska wersja nagrania, którą prezentujemy poniżej. Uruchamiając ją ryzykujecie, że będziecie słuchać jej na okrągło przez co najmniej kilka najbliższych dni.

Jaskier śpiewa po polsku. „Grosza daj Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij”.

Dzięki lokalizacjom stworzonym przez Netfliksa mogliśmy usłyszeć Michała Żebrowskiego wracającego do roli Geralta. To on wciela się w Białego Wilka w polskiej wersji językowej serialu.

Na potrzeby serialu nagrano też rodzimą wersję piosenki Jaskra. Jak kompozycja prezentuje się w naszym języku, można usłyszeć na wideo poniżej.

W sieci pojawiły się także kompilacje pokazujące, jak utwór brzmi śpiewana w językach z całego świata.

„Wiedźmin” Netfliksa miał premierę 20 grudnia 2019 roku. Pierwszy sezon składa się ośmiu odcinków, jeszcze przed przekazaniem produkcji widzom ogłoszono, że powstanie drugi sezon serialu.

