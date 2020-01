Influencerzy w panice. Instagram w ramach walki z fake newsami ukrywa photoshopowane zdjęcia

Z fake newsami nie ma żartów. Z analiz specjalistów wynika, że wojna informacyjna trwa w najlepsze, a fałszywe informacje mogą przyczyniać się do wywoływania akcji politycznej (na przykład wpływając na wynik wyborów), bądź wręcz zagrać życiu lub zdrowiu.

To właśnie przypadki samosądów na osobach, które w konwersacjach na komunikatorach były fałszywie oskarżane o chęć porywania dzieci w Indiach, przekonały gigantów do wprowadzania mechanizmów mających przeciwdziałać szerzeniu fake newsów.

Akcje wycelowane w fałszywe informacje zaczął intensyfikować Facebook, do którego należy Instagram. Do wykrywania fake newsów zatrudniono algorytmy, których zadaniem jest analizowanie zdjęć pod kątem wprowadzania w nich modyfikacji programem graficznym. To kłopot dla influencerów, którzy nieskazitelny wygląd zawdzięczają po części Photoshopowi.

Instagram walczy z fake newsami ukrywają zdjęcia przerobione w Photoshopie. Influencerzy mają problem

Mechanizmy walki z fake newsami zostały wdrożone przez Instagram w grudniu 2019 roku. System działa na dwa sposoby: automatyczne wykrywa modyfikacje zdjęć wprowadzone w programach graficznych oraz zbiera informacje od użytkowników, którzy zgłaszają podejrzenia szerzenia fałszywych informacji.

Jeśli dane zdjęcie zostanie uznane za fake newsa, Instagram będzie pokazywał je zamazane oraz dodawał stosowną etykietę. Fotografia nie jest ponadto pokazywana w głównym feedzie, na stronach wyszukiwania i w widoku tagów.

To olbrzymi cios dla influencerów, których zarobki zależą od tego, jak wiele osób zapozna się z ich postami. Zdjęcia, na których wyglądają zjawiskowo, zazwyczaj są poprawiane w programach graficznych, Instagram będzie je więc traktował jako fake newsy i wprowadzanie odbiorców w błąd.

