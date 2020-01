Internauci wybrali Słowo Roku 2019. Nie jest nawet słowem

Nadejście nowego roku to czas podsumowań i refleksji. Patrzymy w przeszłość i zastanawiamy się, co sprawiło nam najwięcej radości i szczęścia oraz co było dla nas w ostatnich 12 miesiącach najważniejsze.

Jeszcze dalej idą osoby szykujące zestawienia najlepszych i najgorszych dzieł dekady. Czy jednak na pewno wiedzą, co robią?

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Języka Polskiego przeprowadzają plebiscyt na Słowo Roku co 12 miesięcy. Swoje typu podają specjaliści oraz internauci, którzy wyłaniają najpopularniejsze słowo w głosowaniu.

Słowo Roku 2019 według internautów

Najmniejszą cierpliwością dotyczącą plebiscytów na najpopularniejszy wyraz wykazuje się wydawnictwo PWN, które wiadomość o wytypowaniu Młodzieżowego Słowa Roku zamieściło na początku grudnia 2019.

Specjaliści z całego świata byli zgodni” Słowo Roku 2019 to „klimat”. Katastrofalne skutki globalnego ocieplenia zaczynamy coraz wyraźniej odczuwać już dziś, nic więc dziwnego, że właśnie o zmianach klimatycznych powinno mówić się jak najwięcej.

Internauci, którzy oddali w plebiscycie 34 000 głosów, uważali inaczej, Według nich Słowem Roku 2019 został skrót LGBT, wskazane przez 9,9% biorących udział w akcji.

Drugie miejsce przypadło słowu „klimat”, które wskazało 9,24% głosujących. Trzecie miejsce zajęło słowo „hulajnoga”, wskazane przez 5,99% internautów.

