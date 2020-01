Japoński miliarder szuka przez sieć dziewczyny. Zabierze ją w romantyczną podróż na Księżyc

Starship to następna generacja rakiet SpaceX, mające zastąpić święcącego sukcesy Falcona 9. Potężna rakiet ma być zdolna do lotów na Księżyc i z powrotem, a docelowo ma służyć do transportowania kolonistów na Marsa.

Yusaku Maezawa wsławił się kupując pierwszy komercyjny lot Starshipem. Rakieta, która po stawcie z Ziemi doleci do Księżyca, zmieni kurs na powrotny dzięki grawitacji Srebrnego Globu i powróci na naszą planetę. Lądowania nie przewidziano.

Japoński miliarder zamierza zabrać ze sobą w podróż artystów, którzy po powrocie będą mogli opisać swoje wrażenia i wnieść powiew świeżości do światowej kultury.

Yusaku Maezawa szuka partnerki w internecie. Miliarder chce „znów kochać kobietę”

W planach miliardera było zabrania w podróż swoje dziewczyny, aktorki Ayame Goriki. Para jednak rozstała się. Yusako Maezawa nie zamierza się poddawać i ogłosił w sieci casting na partnerkę, z którą poleci w kosmos w 2022 lub 2023 roku.

Wymagania stawiane potencjalnej ukochanej są niewygórowane:

kandydatka ma być w wieku 20 lat lub wyższym i nie być w związku

ma odznaczać się bystrą osobowością i permanentnym optymizmem

ma być zainteresowana podróżą w kosmos oraz uczestniczeniem w przygotowaniach

ma posiadać chęć korzystania z życia w pełni

ma dzielić marzenie o pokoju na świecie

Aplikacje można zgłaszać do 17 stycznia 2020 roku. Miliarder wśród chętnych wytypuje kilka kobiet, z którymi spotka się osobiście. Decyzję o tym, kogo wybrał, przekaże w marcu 2020 roku.

