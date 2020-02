Naczelna Izba Aptekarska chce pozwać Abstrachuje za film na YouTubie

Seria „Czego NIE mówią…” pokazuje w satyryczny i wypaczony sposób pracę poszczególnych grup zawodowych. Filmy oglądane są przez miliony internautów, którzy koncentrowali się jak do tej pory na śmieniu z przygotowanych przez Abstrachuje żartów.

Zupełnie nie do śmiechu było jednak przedstawicielom Naczelnej Izby Aptekarskiej po obejrzeniu wideo „Czego NIE mówią: APTEKARZE”. Organizacja poczuła się śmiertelnie obrażona i z taką właśnie powagą opublikowała przedsądowe wezwanie do „dobrowolnego zaniechania działań naruszających prawo oraz dobra osobiste farmaceutów”.

Jerzy Zięba zbanowany przez YouTube. Promotor „medycyny niekonwencjonalnej” pyta, co to znaczy

NIA uznała, że żarty przedstawiane w filmie są „żenujące” i „niesmaczne”, o czym Naczelna Izba Aptekarska nie zapomniała poinformować w oficjalnym komunikacie o sprawie.

Uzasadnienie wystosowania przedsądowego wezwania do usunięcia filmu „Czego NIE mówią: APTEKARZE” z serwisu YouTube przez NIA brzmi następująco:

"

Przyczyną skierowania do Państwa przedmiotowego wezwania są krzywdzące treści kierowane w ww. filmie do opinii publicznej, a dotyczące rzekomego sposobu pracy farmaceutów z pacjentami, którzy wykonują swój zawód w aptekach ogólnodostępnych. Podkreślić należy, iż formułowany przez Państwa przekaz nie znajduje odzwierciedlenia ani potwierdzenia w faktach, a ich prezentowanie opinii publicznej ma jednoznacznie negatywny wpływ na wizerunek zawodu farmaceuty, jego dobre imię oraz renomę. Są to ponadto twierdzenia o charakterze zniesławiającym. "